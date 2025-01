Frau schlägt Polizistin ins Gesicht

Eine Frau ist am Sonntagnachmittag in der Fröhlichstraße in der Innenstadt gegenüber der Polizei aggressiv geworden.

Passanten hatten gegen 17 Uhr den Rettungsdienst verständigt, nachdem die 47-Jährige alleinbeteiligt gestürzt war. Laut Polizei verhielt sich die Frau äußerst unkooperativ und wehrte sich gegen die Einsatzkräfte. Außerdem schlug sie einer Polizeibeamtin offenbar unvermittelt ins Gesicht, so der weitere Bericht. Diese wurde dabei leicht verletzt. Zur Untersuchung nach dem Sturz brachte die Polizei die renitente Frau in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun unter gegen die 47-Jährige. (ina)