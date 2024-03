Faber und Co.: Diese Konzerte finden 2024 auf der Freilichtbühne statt

Die Freilichtbühne steht 2024 erneut im Mittelpunkt des Augsburger Stadtsommers. Jetzt steht fest, welche bekannten Bands auftreten.

Auf der Freilichtbühne werden im Rahmen des Augsburger Stadtsommers vom 3. bis zum 13. August 2024 fünf Konzerte geboten. Darunter sind zwei derzeit sehr angesagte Sänger. Auch geht die musikalische Reise zurück in die Musikwelt der 80er-Jahre. Wie die Stadt am Donnerstag bekannt gab, treten neben den beliebten deutschsprachigen Sängern und Songwritern Faber und Max Giesinger die Münchener Freiheit und NDW-Star Markus an der Wallanlage am Roten Tor auf.

International wird es mit Größen der Weltmusik: Die kapverdische Sängerin Mayra Andrade und Oumou Sangaré aus Mali spielen im Rahmen des Water & Sound Festivals genauso wie der bosnische Musiker und Komponist Goran Bregović & his Wedding and Funeral Orchestra am Vorabend des Augsburger Friedensfests ihre Shows. Die Freilichtbühnenkonzerte finden bereits zum fünften Mal im Anschluss an das Sommerprogramm des Staatstheaters statt. Sie sind Teil des Augsburger Stadtsommers. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Faber gibt Konzert auf Augsburger Freilichtbühne 2024

Das erste Konzert findet mit Faber am 3. August in Kooperation mit dem Café und Klub "Beim Weissen Lamm" statt. Der Schweizer Songwriter, der für seine pointierten Texte bekannt ist, spielt im Rahmen seiner "Addio-Live-Tour" einen der Konzertabende auf der Augsburger Freilichtbühne. Pünktlich zum Release seines nächsten Albums "Addio" gibt Faber dieses Jahr Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Beim Atlantic Concert am 4. August präsentiert das Water & Sound Festival ein Doppelkonzert mit zwei Größen der aktuellen globalen Musik – der kapverdischen Sängerin Mayra Andrade und Oumou Sangaré aus Mali.

Am Vorabend und im Rahmen des Augsburger Friedensfests tritt Goran Bregović & his Wedding and Funeral Orchestra am 7. August auf. Für sein Programm "Three Letters From Sarajevo" ließ sich der bosnische Filmkomponist und Bandleader Goran Bregović von der Geschichte seiner Heimatstadt, ihrer besonderen Identität und ihren verschiedenen Glaubensgruppen inspirieren.

Max Giesinger stoppt in Augsburg für einen Auftritt

Max Giesinger wurde vom Augsburger Live-Club "Musikkantine" im Rahmen seiner Sommertour 2024 eingeladen. Der umtriebige Pop-Sänger und Songwriter aus Karlsruhe spielt am 10. August eine der wenigen Shows mit Band in Süddeutschland in der historischen Kulisse der Freilichtbühne.

In diesem Jahr geht die Reise auch zurück in die Musikwelt der 80er-Jahre. Am 13. August präsentiert Augsburg Marketing die Münchener Freiheit zusammen mit dem NDW-Star Markus. Die Münchener Freiheit hat mit Hits, wie "Ohne Dich", "Tausendmal Du" und "So lang' man Träume noch leben kann" ihre Fans begeistert. Ihre Melodien haben bei manchen Anhängern Kultstatus erreicht. Markus, das Gesicht der Neuen Deutschen Welle, erlangte vor über vierzig Jahren mit seinem Hit "Ich will Spaß" den ersten Platz der deutschen Single-Charts.

Tickets für die Konzerte sind ab sofort online auf www.augsburger-stadtsommer.de, in der Tourist-Info am Rathausplatz oder im AZ-Ticketservice erhältlich.

Im vergangenen Jahr waren Höhepunkt auf der Freilichtbühne das Konzert der Sportfreunde Stiller sowie die beiden Auftritte der Spider Murphy Gang. Zudem gastierten die Sängerin Aynur und die deutsche Rockband H-Blockx. (AZ)