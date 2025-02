Für 52 Millionen Euro: So läuft der Bau des neuen Polizei-Großreviers im Augsburger Westen

Der Klinkerbau steht, nun geht es um letzte Feinheiten im Gebäudeinneren. In den vergangenen knapp drei Jahren ist an der Bürgermeister-Ackermann-Straße ein Komplex hochgezogen worden, in dem künftig rund 220 Polizeibeamte arbeiten werden. Dafür werden die bisherigen Polizeireviere in Pfersee und Oberhausen aufgegeben. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Projektleiter Tobias Ullrich vom Staatlichen Bauamt bei einer Führung durch das Gebäude. Im Januar kommenden Jahres soll die Übergabe der neuen Polizeiinspektion West erfolgen, ab dem Sommer dürften die Räume von der Polizei bezogen worden sein. Das ist geplant.

