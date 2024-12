Bundesligareserven des FCA und des FC Bayern München treffen aufeinander

Nachholspiele stehen am Wochenende in der Fußball-Regionalliga Bayern auf dem Programm. Dabei empfängt die U23 des FC Augsburg (12. Platz/25 Punkte) am Freitag (19 Uhr/Rosenaustadion) die Amateure des FC Bayern München (3. Platz/41 Punkte). Das schwere Auswärtsspiel beim TSV Aubstadt (9. Platz/28 Punkte) steht für den TSV Schwaben (13. Platz/25 Punkte) am Samstag (14 Uhr) auf dem Programm, nachdem die Partie vor einer Woche abgesagt worden war.

FC Augsburg II: Die personellen Probleme nehmen bei den Schützlingen von Tobias Strobl immer mehr zu. „Leider“, sagt der Coach, „das machte sich schon bei der Niederlage gegen Burghausen bemerkbar“. Auch gegen die zweite Garnitur des Rekordmeisters muss Strobl auf eine ganze Reihe von Stammspielern verzichten. Trotzdem sieht der Fußballlehrer die Seinen nicht chancenlos. „Wir müssen halt dagegen halten“, fordert er von seinem Team. Ob die Augsburger Bundesliga-Reservisten gegen die kleinen Bayern auf den gegen Burghausen durchaus überzeugenden Jugendspieler Franz Bleicher zurückgreifen können, ist noch offen. Strobl: „Unsere A-Junioren haben am Samstag ein wichtiges Spiel zu bestreiten.“ Das Spiel zwischen dem FCA II und dem FC Bayern II überträgt BR24 Sport im Livestream.

TSV Schwaben Augsburg soll beim TSV Aubstadt spielen

TSV Schwaben: Die Partie beim TSV Aubstadt (Kreis Rhön-Grabfeld) wurde vom Verband für den Samstag neu angesetzt. Ob allerdings tatsächlich gespielt werden kann, das steht offenbar noch in den Sternen. Denn die Platzverhältnisse sollen sich bei den Unterfranken seit dem vergangenen Wochenende nicht wesentlich gebessert haben. „Abwarten und Tee trinken“, lautet deshalb das Motto von Schwaben-Manager Max Wuschek und seiner Mannschaft.