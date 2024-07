Türkische Fans feiern EM-Sieg mit Autokorsos

Unzählige Fans der türkischen Fußball-Nationalelf haben in Deutschland ausgelassen den Einzug in EM-Viertelfinale gefeiert. Auch in Augsburg waren im Stadtgebiet Hupkonzerte zu hören – ebenso wie in vielen anderen Städten in Deutschland. Wie groß die Party in Augsburg war, stand am Morgen noch nicht fest. Die Polizei Augsburg kündigte weitere Informationen im Laufe des Vormittags an.

2:1 (1:0) siegte der Außenseiter in einem mitreißenden EM-Achtelfinale. Das schnellste K.-o.-Runden-Tor bei einer Fußball-Europameisterschaft und wie entfesselt spielende Türken haben alle Träume von Geheimfavorit Österreich zerstört und auch die RÜckkehr von Österreich-Trainer Rangnick nach Leipzig zum Abend der großen Enttäuschung gemacht. Zumindest aus österreichischer Sicht. Die türkischen Fans sehen das natürlich anders.

Eingeleitet wurde diese Überraschung durch den Führungstreffer von Doppeltorschütze Merih Demiral nach nur 57 Sekunden. "Wir sind super glücklich. Es war ein wunderbarer Sieg", sagte der türkische Torwart Mert Günok. "Und ich glaube: Unser Weg hier ist noch ziemlich lang. Wir glauben daran, dass wir ihn bis zum Ende bestreiten können."

Türkische Fans feiern den EM-Sieg überall in Deutschland

In München waren laut Polizei besonders im Bereich der Ludwig- und Leopoldstraße viele Fußballfans unterwegs gewesen; die Polizei zählte nach eigenen Angaben mehrere Tausend Menschen. Teilweise sei Pyrotechnik gezündet worden: Der Petueltunnel war zwischenzeitlich gesperrt, da dieser durch das Abbrennen voller Rauch war. Aber noch in der Nacht konnten die Sperrungen aufgehoben werden und der Verkehr wieder anlaufen.

Am späten Abend setzte die Polizei von der Münchner Freiheit bis zum Siegestor Verkehrssperren und -ableitungen ein, um gefährliche Situationen zwischen Fans, die auf der Fahrbahn feierten, und Autos zu vermeiden. Davon war auch der Busverkehr betroffen.

Unfall während Autokorso-Fahrt in Rosenheim

In Rosenheim kam es zu einem Vorfall: Ein Fahrzeug eines Autokorsos war auf die Gegenspur gekommen und mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Wie Zeugen der Polizei berichteten, war die 29-jährige Fahrerin nur langsam unterwegs, als sie auf die andere Spur geriet. Weder sie noch der 52-jährige Fahrer des anderen Autos wurden bei dem Unfall verletzt. Jedoch ergab ein Atemalkoholtest bei der Frau einen Wert von 0,3 Promille. Gegen sie wird nun ermittelt.

In Kempten zieht die Polizei am frühen Mittwochmorgen in überwiegend positives Fazit zu den Feiern. "Es war überraschend ruhig", sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Eine ausführlichere Bilanz zum Fußballabend in Kempten soll im Laufe des Mittwoch folgen. Am Hildegardplatz hatten sich nach dem Sieg am Abend Hunderte Fans versammelt.

Groß gefeiert wurde natürlich auch in Berlin. Auf dem Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg gab es den schon traditionellen Autokorso. Die Fans hatten türkische Fahnen dabei und Beobachtern zufolge auch Pyrotechnik gezündet. Die Fanfeiern dauerten bis in die Nacht an. Laut Angaben der Polizei gab es dabei keine größeren Vorfälle.

Zahlreiche türkische Fans verfolgten das Achtelfinale auf der Berliner Fanzone vor dem Brandenburger Tor, die für ein zusätzliches Public Viewings geöffnet war. Da das EM-Spiel nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wurde, nutzen viele türkische Fans die Möglichkeit.

Um den Einzug ins EM-Halbfinale spielen die Türken am Samstag in Berlin gegen die Niederländer, die zuvor Rumänien mit 3:0 geschlagen hatten.

Tödlicher Unfall nach Türkei-Sieg in der vergangenen Woche in Berlin

In der vergangenen Woche war nach dem Sieg der türkischen Mannschaft gegen Tschechien in Berlin-Neukölln ein Fußgänger tödlich verunglückt. Dort gab es einen großen Autokorso auf der Hermannstraße. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Tod des 67-jährigen Mannes im Zusammenhang mit einer Jubelfeier nach dem Sieg steht. Die Ermittlungen laufen noch. Der Fahrer war nach dem Unfall zunächst geflohen. Später stellte sich aber ein 26-Jähriger bei der Polizei und gab an, der Unfallfahrer zu sein. (AZ/dpa)