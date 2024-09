FCA-Fans freuen sich auf die Würzburger Kickers

Die U23 des FC Augsburg (8. Platz/11 Punkte) hat in der Regionalliga Bayern am Samstag (14 Uhr/Rosenaustadion) die Würzburger Kickers (7. Platz/14 Punkte) zu Gast. Die Schwaben fahren (6. Platz/15 Zähler) auch am Samstag nach Mittelfranken und treten um 14 Uhr bei der zweiten Garnitur der SpVgg Greuther Fürth (10. Platz/10 Punkte) an.

FC Augsburg II: Das 0:0 bei der Viktoria in Aschaffenburg wurde während der Woche vom Trainerteam mit der Mannschaft aufgearbeitet. „Dort war nicht alles Gold, was glänzte“, blickt Coach Tobias Strobl eine Woche zurück. Nun darf sich das FCA-Nachwuchsteam auf einen Saison-Höhepunkt freuen. Mit den Kickers aus Würzburg kommt nicht nur der amtierende Meister in die Rosenau, sondern auch ein befreundeter Verein. Die Anhänger beider Vereine pflegen eine Fanfreundschaft. Deshalb sind alle Besucher bereits ab 11 Uhr in den Rosenau-Biergarten eingeladen, um sich gemeinsam auf die Partie einzustimmen. Verzichten müssen die Hausherren auf die Langzeitverletzten Hofgärtner und Kaube, auch Lichtensteiger ist angeschlagen. Trotzdem sieht der Übungsleiter die Seinen nicht chancenlos: „Die Kickers verfügen war über eine hohe Qualität, doch wenn wir konzentriert agieren, sollte für uns schon etwas möglich sein.“ Bei den Kickers spielen mit Alen Japaur und Fabian Wessig, zwei ehemalige Schützlinge von Strobl.

TSV Schwaben: Mit dem 4:3-Erfolg gegen Spitzenreiter FC Schweinfurt setzten die Schwabenritter vor Wochenfrist ein großes Ausrufezeichen. Jetzt wartet auf die Schützlinge von Spielertrainer Matthias Ostrzolek in Burgfarrnbach (dort spielt die SpVgg Greuther Fürth II) ein unangenehmer Kontrahent. Mit den beiden ehemaligen Bundesligaspielern Daniel Adlung und Edgar Prib haben bei den Kleeblättlern zwei Routiniers die Führungsrolle inne. Trainiert werden die Gastgeber von Leo Haas, der einst beim FCA in der zweiten Liga spielte. Die Violetten müssen nach wie vor auf die Verletzten Turgay Karvar, Jonas Greppmeir (beginnt wieder mit dem Lauftraining) und vermutlich auch Dennis Ruisinger verzichten. Dafür dürfte Marco Luburic wieder einsatzfähig sein. Sportmanager Max Wuschek zeigt sich vor diesem Mittelfeld-Duell zuversichtlich. „Unsere Mannschaft ist fit, mit leeren Händen wollen wir nicht nach Hause fahren.“