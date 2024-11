T2 Misu in Augsburg: Darf es noch etwas Karaoke zum Sushi sein?

Schon wieder ein neues vietnamesisches Restaurant in Augsburg, möchte man an dieser Stelle vielleicht denken. Gibt es nicht schon genug? Auch die Lage, in der Brixener Straße in Lechhausen, ja, könnte besser sein. Und was ist das überhaupt für ein Name? T2 Misu? Doch wie so häufig offenbart sich das Besondere erst bei genauerem Hinsehen. Hinter dem Namen des Restaurants verbirgt sich etwa eine Liebeserklärung. Für Betreiberin Le Thuy ist T2 Misu nicht nur eine Buchstaben-Zahl-Kombination, sondern ein Andenken. Die Namen ihrer Eltern beginnen beide mit einem T, also T2, „Misu“ könnte man auch als „Miss u“ (“Ich vermisse dich“) lesen. Das, so Le Thuy, sei auch auf ihre Gäste bezogen. Sie freue sich, wenn man sich wiedersehe. Womit das Restaurant, das seit drei Monaten geöffnet hat, punkten kann - und womit eher nicht.

Daniela de Haen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Restaurant Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis