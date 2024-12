Gemütlich und alternativ: Das Weisse Lamm feiert 20-Jähriges

Alte Couchgarnituren und Lampenschirme, Holztische und Tapeten an den Wänden - das Weisse Lamm in der Ludwigstraße ist nicht etwa in die Jahre gekommen. Es ist eher seinen Stil treu geblieben. 20 Jahre feiert das Café, das gleichzeitig auch Bar und Klub ist, an diesem Samstag. Dabei werden Gründer Richard Goerlich und der heutige Inhaber Sebastian Karner gemeinsam Musik auflegen. Sie erinnern sich an die Anfänge und erklären, was das Lokal ausmacht.

