Quiz, Monopoly, Fugger: Bei diesen Brettspielen dreht sich alles um Augsburg

Eine Monopoly-Edition gibt es für fast jede Stadt oder Region – auch für Augsburg. Doch es gibt noch andere Brettspiele mit der Stadt als Schauplatz.

Anfang November findet in Augsburg wieder die Spielwiesn statt – eine Messe, bei der sich alles um Gesellschaftsspiele dreht. Und das pünktlich zum Herbst. Denn die beste Zeit für Brettspiele ist wohl, wenn es draußen nass, kalt und düster ist. Wem ein Spaziergang durch die Stadt trotzdem abgeht, der kann ein Spiel mit Augsburg-Bezug spielen.

Stadtpunkt Augsburg - ein Quiz

Beim Brettspiel "Stadtpunkt Augsburg" geht es darum, Fragen über die Stadt zu beantworten. Sie drehen sich beispielsweise um Sehenswürdigkeiten, bekannte Persönlichkeiten, Geschichte, regionale Mundart oder Allgemeinwissen. Auf mehr als 100 Spielkarten finden sich rund 1000 Fragen. Jeweils auf der Rückseite steht die Antwort. Ein Beispiel: "Wo in Augsburg trifft man Jim Knopf, Urmel und Kalle Wirsch?" Die Antwort: "In der Augsburger Puppenkiste."

Zusätzlich gibt es Aktionskarten mit Aufforderungen wie "Finde fünf blaue Gegenstände und lege diese in 30 Sekunden auf den Spieltisch." Andere Karten verraten wiederum spannende Fakten nach dem Motto: "Wusstest du, dass ...?"

Altersempfehlung : ab neun Jahren

: ab neun Jahren Dauer: circa 75 Minuten

Zahl der Spielerinnen und Spieler: zwei bis vier

Genre: Wissens-Quiz

Augsburg 1520 – So reich wie die Fugger

Beim recht komplexen Brettspiel "Augsburg 1520" nimmt jede Spielerin oder jeder Spieler die Rolle der Kaufmannsfamilie Fugger ein. Im 16. Jahrhundert wurde die Familie unter Jakob Fugger zu einer der reichsten der damaligen Zeit. Alle Mitspielerinnen und Mitspieler nehmen also dieselbe Rolle ein und haben einen Haufen Geld. Dieses verleihen sie an fünf weitere prestigeträchtige Personen aus Adelsfamilien oder Königshäusern - zum Beispiel Maximilian oder Philipp. Diese sind auf dem Spielbrett abgebildet. Im Gegenzug bekommen sie verschiedene Privilegien wie Ämter, Wappen, Titel oder Handelsrechte.

Ziel ist es, sein Geld vor allem bei Auktionen möglichst vorteilhaft einzusetzen und so seinen Einfluss und seine Macht Schritt für Schritt zu vergrößern - in Form von Spielsteinen, Plänen, Karten, Tafeln, Geldscheinen und Ähnlichem. Dabei gibt es verschiedene Strategien und Risiken, die während des Spiels eingeschätzt werden müssen. Nach einer bestimmten Zeit wird beispielsweise der Bau einer Kirche und eines Doms notwendig, um weiterzukommen. Diese müssen in den Finanzplan einbezogen werden. Die Kirche spielt also - wie es der Frühen Neuzeit angemessen ist - ebenfalls eine entscheidende Rolle.

Altersempfehlung : ab zwölf Jahren

: ab zwölf Jahren Dauer: 25 bis 75 Minuten (je nach Anzahl der Spielerinnen und Spieler)

Zahl der Spielerinnen und Spieler: zwei bis fünf

Genre: Strategiespiel (Versteigerungsspiel)

Landkreis Augsburg - die Region erkunden

Ein weiteres Quiz-Brettspiel, bei dem es um Augsburg geht, ist - wie der Name unschwer erkennen lässt - das Spiel "Landkreis Augsburg". Zusammen mit dem Maskottchen Zorro, einem Fuchs, erfahren Spielerinnen und Spieler einiges über Geschichte, Kultur, Kunst, Natur etc. in der Region um Augsburg. Dabei wird es teilweise ganz schön spezifisch. Eine Frage lautet beispielsweise, wie der Name des Weihnachtsmarkts am Kloster in Thierhaupten ist (Antwort: Engerlmarkt).

Das Spiel ist relativ einfach aufgebaut. Es besteht aus einem Brett in Form des Landkreises, durch den man sich durch Ortschaften und entlang von Sehenswürdigkeiten fortbewegt, aus zahlreichen Karten mit Fragen und vier Spielfiguren. Herausgegeben wurde es 2021 vom Landratsamt Augsburg. Landrat Martin Sailer sagte damals, das Spiel halte "die ein oder andere Besonderheit" sowohl für Kenner als auch für Nichtkenner der Region bereit.

Altersempfehlung : ab zehn Jahren

: ab zehn Jahren Zahl der Spielerinnen und Spieler: zwei bis vier

Genre: Wissens-Quiz

Monopoly Augsburg und Monopoly FCA

Für Augsburg gibt es gleich zwei Monopoly: eins über die Stadt, eins über den FC Augsburg. Das Prinzip ist dasselbe wie bei der klassischen Variante von Monopoly: Grundstücke kaufen, Häuser und Hotels bauen, Miete kassieren und schauen, dass man ja nicht im Gefängnis landet. Der einzige Unterschied ist, dass man sich durch Augsburgs Straßen bewegt. Statt der Schlossallee gibt es die Maximilianstraße, statt der Badstraße die Dominikanergasse und statt des Opernplatzes die Annastraße.

Beim FCA-Monopoly dreht sich natürlich alles um Fußball. Anstelle von Straßen kann man Spieler oder den Aufstieg in eine andere Liga erwerben. Statt Häusern und Hotels baut man Tribünen und Stadien. Und die Aktionsfelder sind mit "Auswärts-" und "Heimspiel" betitelt.