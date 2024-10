Stadt will Augsburger Gewässer besser vor Verunreinigungen schützen

Der Umweltausschuss hat am Montag einstimmig beschlossen, die Stadtverwaltung mit der Prüfung eines Schutzkonzeptes für die Augsburger Gewässer zu beauftragen. Hintergrund sind frühere Anträge von Stadtrat Peter Grab und den Fraktionen von CSU und Grünen, die einen besseren Schutz von Flüssen und Bächen in Augsburg forderten. Wissenschaftliche Studien verweisen darauf, dass ein erheblicher Teil des Plastikmülls, der heute in Meeren und Seen schwimmt, ursprünglich aus Bächen und Flüssen stammt. Wann eine Umsetzung eines möglichen Schutzkonzeptes für Augsburger Gewässer erfolgen könnte, ist jedoch aktuell unklar. Die Stadt verweist auf fehlende finanzielle und personelle Ressourcen. Eine Rolle soll der Rotary Club spielen.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Peter Grab Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis