Das Tanzstudio in Göggingen mit der internationalen Note

Tanzschule? Tanzpalast würde wohl eher passen. Es bleibt einem schon etwas der Mund offen, wenn man das Areal der DA F.U.N.K. in Göggingen unmittelbar neben dem TÜV betritt. Das Gelände umfasst 5000 Quadratmeter. Im Gebäude selbst ist ein Schlaraffenland für Tänzerinnen und Tänzer entstanden. Vier Tanzstudios im Bereich zwischen 100 und 160 Quadratmeter, eine riesengroße Tanzhalle für 300 Besucher, ein Studio für Filmarbeiten und sogar einen exquisiten Fitnessbereich gibt es.

Mike Mayr merkt natürlich, wenn der Besucher staunt „ Wir gehören zu den größten Tanzstudios in Deutschland.“ Mayr ist seit dem Jahr 2012 Inhaber und Tanzlehrer. Der Firma Sortimo aus Zusmarshausen gehört das Gelände.

Die Tänzer aus Göggingen sind auswärts unterwegs

Der 48-jährige Mayr ist stilgerecht gekleidet in seinen Hip-Hop-Klamotten und der dazugehörigen Cap. Allerdings hat er sich beim Training eine Wadenzerrung zugezogen. Seine Mastercrew (fünf Frauen, fünf Männer) werden an diesem Tag von einer Vertretung trainiert. Etliche Auftritte stehen in Kürze an. Für die Radiosender Bayern 1 und Bayern 3 sind sie für das Pop up-Festival in Bad Wörishofen gebucht. Außerdem wird im Oktober in der Tanzhalle des Studios an vier Tagen ein Musical aufgeführt.

Das Tanzstudio Göggingen DA F.U.N.K. gehört zu den größten in Deutschland. Foto: Mike Mayr

Mayr gibt auch einen kleinen Auszug, für wen seine Mastercrew für Werbezwecke gebucht wird: „Für Calvin Klein, Microsoft, Wilkinson, Audi oder die Filmfirma Warner Bros.“ Für den Kinofilm „Girl you know it`s true“ mit Matthias Schweighöfer musste Mayr die beiden Milli-Vanilli-Darsteller Tijan Njie (Rob Pilatus) und Elan Ben Ali (Fabrice Morvan) trainieren und ausbilden. „Beide waren ein halbes Jahr lang täglich fünf bis sechs Stunden hier bei mir. Alain konnte überhaupt nicht tanzen. Wenn man sieht, wie die das dann im Film umgesetzt haben, kann man schon stolz sein.“

Seine Tanzschule hat für den Film 170 Tänzerinnen und Tänzer abgestellt. Mayr wurde zu den Premierenfeiern in Berlin und München eingeladen und natürlich im Film im Abspann erwähnt. Aber auch ansonsten kommen immer wieder prominente Gäste nach Göggingen. Wie die wohl besten Tänzer der Welt, die „Les Twins“ aus Frankreich, die Tänzer der Band „Weeknd“, die Choreografin Nikita Thompson oder zuletzt war Marty Kudelka der Choreograf von Justin Timberlake, bei einem Workshop hier.

800 Tänzer lassen sich in Göggingen unterrichten

Das DA F.U.N.K. hat 30 Filialen in Deutschland. In der größten in Augsburg tanzen 800 Schüler zwischen drei und 65 Jahren. 15 Tanzlehrer sind beschäftigt. Getanzt wird Salsa, Hip-Hop, Breakdance, Pooldance oder Ballett. „Im Tanzen gibt es kein Alter“, sagt Mayr. Für ihn ist das schon immer eine Leidenschaft gewesen. Bei der Tanzschule Trautz & Salmen hat er als kleiner Junge die ersten Schritte gelernt und bald gemerkt, dass er für Hip-Hop brennt. „Fanta 4“, „MC Hammer“ die „Beastie Boys“, „Michael Jackson“ oder „Rappers Delight“ zählt Mayr, die auf, die es ihm angetan haben und wie er sich die ersten Schritte bei „MTV“ oder „Viva“ geklaut hat.

Der gelernte Modelltischler bei der MAN war der erste Hip-Hop-Tanzlehrer in Bayern. Er meint mit einem Lächeln: „Wir bringen die Jugendlichen auch weg vom Rauchen und vom Alkohol. Wenn sie tanzen, haben sie dafür keine Zeit.“ Zusammen mit seiner Frau Merina und den beiden Kindern Mina (10) und Mila (4) lebt er in Leitershofen. Tanzen ihre Mädchen auch? Mayr grinst: „Mina ist eigentlich schon fest integriert. Aber die Kleine entscheidet sich derzeit noch zwischen Ballett und Hip-Hop.“