Göggingen

11:30 Uhr

Stillstand in Bgm.-Aurnhammer-Straße: Opposition greift Koalition an

Plus Die Neuplanung des Gögginger Zentrums steht seit Jahren still. Nun soll es einen erneuten Vorstoß geben – Zweifel am Erfolg sind angebracht.

Von Stefan Krog

Die Opposition aus Sozialfraktion und Bürgerlicher Mitte greift die Augsburger Stadtregierung heftig an, nachdem eine Umgestaltung der Bgm.-Aurnhammer-Straße in Göggingen nach wie vor in weiter Ferne ist. Sozialfraktionsvorsitzender Florian Freund spricht von einem "Armutszeugnis", Beate Schabert-Zeidler sagt gar, sie fühle sich von der Stadt "verarscht". Ladenbetreiber aus dem Stadtteilzentrum fordern seit Jahren, dass die Stadt die Straße neu gestalten solle. Politische Einigkeit herrscht dazu, eine Machbarkeitsstudie unter anderem mit breiteren Gehwegen wurde schon erarbeitet, doch weitere Planungen oder gar ein Bau sind mangels Geldes nicht in Sicht.

Der Antrag zur Bgm.-Aurnhammer-Straße ist mittlerweile Standard auf Bürgerversammlungen

Zuletzt kam das Thema in der städtischen Stadtteil-Bürgerversammlung im Frühjahr in Göggingen aufs Tapet – ein entsprechender Antrag aus der Bürgerschaft gehört inzwischen zum Standardrepertoire auf Bürgerversammlungen. Innerhalb von drei Monaten muss das Thema dann im Stadtrat oder einem seiner Ausschüsse besprochen werden – vergangene Woche setzte Baureferent Steffen Kercher das Thema im Bauausschuss auf die Tagesordnung. Nachdem er erst zwei Monate im Amt ist, stand er noch nicht im Kreuzfeuer – dafür bekamen die Vertreter von Schwarz-Grün die vollen Breitseiten der Opposition ab.

