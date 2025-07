Zwei Festnahmen in zwei Tagen: Wie groß ist das Waffen-Problem in Augsburg?

Bis etwa 8.15 Uhr hat dieser Donnerstag einen ganz normalen Lauf genommen, da macht sich am Augsburger Plärrergelände Verunsicherung breit. Passanten haben einen Mann gesehen, der in der Schwimmschulstraße unterwegs ist – und bei sich gut erkennbar eine Waffe trägt. Die Beobachtung landet als Meldung bei der Polizei, dort reagiert man so schnell wie massiv: Straßen werden gesperrt, schwer bewaffnete Beamte mit Helmen und schusssicheren Westen rücken an. Der Einsatz endet mit einer Festnahme – der zweiten in nicht einmal 24 Stunden, in der es um eine Waffe in der Öffentlichkeit geht. Dahinter steht ein grundsätzliches Problem.

