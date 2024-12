„Grundsätze nicht eingehalten“: Rechnungshof kanzelt Stadt Augsburg wegen Impfzentrum ab

Hätten bayerische Politikerinnen und Politiker einen Beliebtheitspreis zu vergeben, der Oberste Rechnungshof (ORH) bekäme ihn wohl nicht. Er nimmt in den Blick, wie Behörden öffentliches Geld ausgeben. In seinen Befugnissen ist er beschränkt, er bekommt aber weitreichenden Einblick in Finanzakten – und kann dem Freistaat auf dieser Grundlage bei Bedarf öffentlichkeitswirksam auf die Finger klopfen. Vor geraumer Zeit nahmen die Prüferinnen und Prüfer die Abrechnungen bayerischer Corona-Impfzentren genauer in den Blick, auch der Standort Augsburg war Teil der entsprechenden Untersuchung. Und die Ergebnisse deuten einmal mehr darauf hin, dass es bei der Abrechnung in Augsburg zu massiven Versäumnissen kam.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Impfzentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis