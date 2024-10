Aushängeschilder des TSV Firnhaberau

Die Deutschen Vizemeister Gymnastik und Tanz in der Altersstufe Jugend kommen vom TSV Firnhaberau. Die Gruppe New Fashion konnte sich bei den Meisterschaften in Ueckermünde (Mecklenburg-Vorpommern) den zweiten Platz in der Gesamtwertung aller U18-Teams erkämpfen. Zudem erreichte sie beim Finale im Tanz die Bronze-Medaille. Nach dem ersten Platz beim Deutschland-Cup DTB-Dance, den sich die Gruppe Dance Generation vor zwei Wochen in Witten (NRW) in der Altersstufe 18plus geholt hat, ist das der zweite überwältigende Erfolg für die Tänzerinnen und Gymnastinnen des TSV Firnhaberau. „Unsere Gruppen sind ein sensationelles Aushängeschild für den Verein“, freute sich Vereinspräsident Holger Braunbarth.

Der Wettkampf wurde vom Deutschen Turner-Bund veranstaltet. In der Sportart Gymnastik und Tanz zeigen alle Teams jeweils eine Gymnastikübung und einen Tanz. Beides wird auf einer 16x16 Meter großen Wettkampffläche präsentiert und muss verschiedene Pflichtelemente und Schwierigkeitselemente aus der Wettkampfgymnastik enthalten, die von einem Kampfgericht bewertet werden. Die Gruppen mit den besten Tänzen und Gymnastikübungen dürfen am Folgetag noch einmal gegeneinander antreten. Hier konnte sich die Gruppe New Fashion mit dem von Carina Wiedemann choreografierten Tanz unter dem Motto „Hypnose“ mit dem dritten Platz eine weitere Medaille sichern.

Für die jungen Damen aus der Firnhaberau war dieser Wettkampf schon eine logistische Herausforderung. Um die zwölf Stunden lang dauernde Anreise am Vortag überhaupt möglich zu machen, brauchten sie für den Freitag eine Befreiung vom Schulunterricht. Begleitet wurden sie neben ihrem Trainerteam auch von ihren Eltern, die in der Halle für lautstarke Unterstützung sorgten.

Von einer kurzen Nacht lässt sich das Team nicht bremsen

Für die Deutschen Meisterschaften hatten sich die jeweils besten Teams der deutschen Landesturnverbände qualifiziert. Nach einer kurzen Nacht ging es für die Firnhaberauer Damen auf die Wettkampffläche. Dort glänzen sie derart, dass ihrem Trainerteam schnell klar war, dass ein Platz auf dem Siegertreppchen herausspringen könnte.

Als das genau so eingetreten war, waren die Freudentränen nicht mehr zu bremsen. „Es ist einfach unglaublich toll, wenn aus dem monatelangen Trainingsschweiß ein solcher Erfolg wird“, freute sich Trainerin und Jugendleiterin Carmen Oharek. Die drei Trainerinnen Carina Wiedemann (Tanz), Emilia Marquard (Gymnastik) und Carmen Oharek können nachvollziehen, wie sich die jungen Damen jetzt fühlen. Erst vor zwei Wochen waren sie selbst ganz oben auf dem Treppchen gestanden.

Bei den Deutschen Meisterschaften war der TSV Firnhaberau auch in der Altersklasse 18plus vertreten. Hier hatten die acht jungen Damen der Gruppe X-Dream nicht ganz so viel Glück. Nach einigen Geräteverlusten in der Gymnastik hieß es Platz 7 für das Team. Im Tanzfinale verpassten sie nur knapp die Bronze-Medaille und kamen bei sehr starker Konkurrenz auf Platz 4.