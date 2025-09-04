Hagel und schwere Sturmböen: Deutscher Wetterdienst warnt vor möglichem Unwetter in Augsburg

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vorab über ein mögliches Unwetter ab dem späten Donnerstagnachmittag in Augsburg informiert. Wie der DWD mitteilt, bildeten sich ausgehend von der Schwäbischen Alb, der Bodenseeregion und den Alpen teils schwere Gewitter, die im Laufe des Abends und der Nacht zum Freitag ost- und nordostwärts zögen. Damit würde auch Augsburg erreicht werden.

Unwetter in Augsburg: Orkanartige Böen und Starkregen möglich

Aktuell werden laut DWD Hagelkörner bis zu drei Zentimeter Durchmesser und schwere Sturmböen bis zu 100 km/h erwartet. Vereinzelt seien auch orkanartige Böen bis zu 115 km/h nicht ausgeschlossen. Zudem könnten örtlich Regenmengen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit auftreten. Der DWD erklärt, dass die Vorabinformation im weiteren Tagesverlauf noch angepasst werden könne. Aktuell gilt diese von Donnerstag um 16 Uhr bis Freitagnacht um 2 Uhr. (klijo)