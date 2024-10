TSV Haunstetten gegen HSG Stuttgart-Metzingen: Ein Heimspiel voller Spannung und Hoffnung

„Volle Zuschauerränge, laute Trommelschläge, eine bebende Halle“ – all das kann Udo Mesch kaum erwarten. Seit einigen Monaten trainiert er die Handballerinnen des TSV Haunstetten, lange hat er seinem ersten Heimspiel an der Seitenlinie entgegengefiebert. Jetzt ist es endlich so weit: Am Samstagabend (18 Uhr) empfängt der TSV Haunstetten die HSG Stuttgart-Metzingen.

Die Haunstetter Fans sind heiß, auf den Tribünen wird sicherlich hervorragende Stimmung herrschen. Dass der TSV auch sportlich etwas hergibt, zeigte das Team rund um Spielmacherin Patricia Link zuletzt auf eindrucksvolle Weise. Vor zwei Wochen besiegten die Rot-Weißen den Zweitliga-Absteiger HCD Gröbenzell auswärts mit 36:28 und setzten somit gleich zum ersten Saisonspiel ein Ausrufezeichen. Darauf ausruhen möchte sich Udo Mesch jedoch nicht. „Bei uns ist längst noch nicht alles perfekt. Wir gehen voll fokussiert in das nächste Spiel“, so Mesch.

Schließlich sei der Gegner auch keine Laufkundschaft. Die HSG Stuttgart-Metzingen wurde erst 2022 als Allianz der Stuttgarter Kickers und der TuS Metzingen gegründet. Die Damenmannschaft fungiert dabei als Reserve für das Bundesligateam der TuS Metzingen, das weiterhin unter dem Namen des Stammvereins antritt. Vor einem Jahr stieg die HSG in die dritte Liga auf und landete in der Premierensaison direkt auf Tabellenplatz zwei, sechs Punkte vor dem TSV Haunstetten. Das Auftaktspiel in der neuen Spielzeit verlor Stuttgart-Metzingen jedoch mit 21:27 gegen den TSV Wolfschlugen.

Die Haunstetterin Patricia Link will daraus keine Schlüsse ziehen. „Solche Ergebnisse sind für uns uninteressant. Wir müssen einfach unsere bestmögliche Leistung zeigen“, sagt Link. Sie erwartet gegen die HSG „ein sehr hartes und umkämpftes Spiel“.

Ein Besuch in der Halle lohnt sich am Samstag allemal, im Anschluss an das Frauenspiel kämpft noch die Männermannschaft in der Oberliga um den ersten Saisonsieg. Mit einer Niederlage gegen Simbach und einem Unentschieden in Dietmannsried ist das Team von Trainer Christian Kofler gestartet, gegen den Aufsteiger TV Gundelfingen sollen nun endlich zwei Punkte geholt werden. Anpfiff ist um 20 Uhr.