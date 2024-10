TSV Haunstetten im Siegesrausch

Für den TSV Haunstetten könnte es im Moment kaum besser laufen. In der Saison 2024/25 hat die Handballabteilung mannschaftsübergreifend bislang doppelt so viele Siege wie Niederlagen eingefahren, vier Teams sind aktuell Tabellenführer, und die Drittligafrauen, das Aushängeschild des Vereins, sind nach vier Spielen ungeschlagen. Auch die erste Männermannschaft in der Oberliga Süd scheint nun richtig in Fahrt gekommen zu sein. Mit dem 31:25-Erfolg im Heimspiel gegen den TSV Herrsching holt Haunstetten den dritten Sieg in Folge.

Und dieser Sieg war über die gesamten 60 Minuten kaum in Gefahr. Die Rot-Weißen starteten fulminant in die Partie, nach kurzer Zeit lag der TSV bereits mit 8:1 in Front. Trainer Christian Kofler schwärmte nach dem Spiel vorwiegend vom Deckungsverhalten seiner Mannschaft: „Am Anfang war das wirklich perfekt.“ Dann hätte die Konzentration seines Teams jedoch etwas nachgelassen und Herrsching wurde stärker. Mit 16:10 ging es in die Halbzeitpause.

Viel enger wurde das Spiel jedoch nicht mehr, zu überzeugend waren die Haunstetter Angriffe rund um die Leistungsträger Alexander Horner und Emil Paulik. Auch das Torhüterduo Nico Feistle/Daniel Fischer bot wieder einmal eine hervorragende Leistung. Dies führte letztlich zum verdienten 31.25-Endergebnis – ein weiterer Schritt in Richtung oberes Tabellendrittel.

„Jeder Sieg bringt uns Selbstvertrauen“, erklärt Trainer Kofler, der zuletzt die A-Jugend des TSV Herrsching coachte. „Man sieht, dass die Mannschaft große Fortschritte macht.“ Dennoch gebe es noch „viel Steigerungspotenzial“, weshalb ihm die anstehende zweiwöchige Pause entgegenkommt. „Wir werden jedes Training nutzen, um uns weiterzuentwickeln und die Langzeitverletzten Benjamin Völker und Jan Zießow wieder in den Kader zu integrieren“, so Kofler. Die Qualität der beiden Rückraumwerfer könnte dann gleich im nächsten Spiel gefragt sein: Anfang November ist TSV Haunstetten zu Gast beim bislang ungeschlagenen TSV Ismaning – ein echtes Topspiel.

TSV Haunstetten Feistle (Tor, 1), Fischer (Tor); Sadlo (8), Horner (5), Paulik, Vogl (je 4), Albrecht (3/1), Manz, Hartung (je 2), Kofler, Wiedmer (je 1), Dobert, Kolleth, Küpper, Spörhase, Völker