Einbrecher steigen in Privatwohnungen ein

Zwei Einbruchsdelikte in Haunstetten beschäftigen die Polizei in Augsburg. In einem Fall machten die Täter Beute, die Kripo ermittelt.
    Zwei Einbrüche in Haunstetten beschäftigen die Polizei in Augsburg. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Bislang unbekannte Täter haben sich am Dienstag gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Inninger Straße verschafft. Nach Auskunft der Polizei betraten die Täter die Wohnung irgendwann zwischen 13 bis 22.15 Uhr; sie stahlen Wertgegenstände. Der Wert der Beute liege im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich, heißt es von den Ermittlern, die darauf hinweisen, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. „Der Sachschaden wird derzeit ermittelt“, so die Polizei weiter. Ein weiteres Delikt ereignete sich in der Nacht auf Dienstag. Hier brachten unbekannte Täter in eine Wohnung in der Karl-Settele-Straße ein. „In der Zeit von 18.55 Uhr bis 05.15 Uhr betraten die Täter die Wohnung“, heißt es von der Polizei. Offenbar erbeuteten die Täter keine Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt in beiden Fällen wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (jaka)

