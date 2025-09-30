Für andere Menschen da sein: Das BRK Haunstetten feiert großes Jubiläum

Das 125-jährige Bestehen beging am vergangenen Wochenende die BRK-Bereitschaft 4 in Augsburg-Haunstetten. Höhepunkt war die gemeinsame Show-Übung der BRK Bereitschaft Haunstetten zusammen mit der Feuerwehr Haunstetten. Schon der Aufbau des Unfallszenarios mit einem per Radlader in Postion gebrachten, ordentlich demolierten Kleinwagen-Wrack und das realitätsnahe Schminken der Unfallopfer zog die Blicke vor allem der kleinen Besucher auf sich. „Das ist kein richtiges Blut, das ist nur Farbe,“ beruhigte ein Vater seinen kleinen Sohn. während Jochen Pfaffinger von der Bereitschaft Haunstetten routiniert die Schminke und das Kunstblut auf die Unfallopfer-Darsteller verteilte und noch einmal extra verschmierte.

Das Szenario simulierte einen Unfall zwischen Fußgänger und PKW, dabei mussten sowohl das Unfallopfer halb unter dem Auto, als auch der eingeklemmte Fahrer fachgerecht aus der Unfallsituation gerettet und medizinisch erstversorgt werden. Die Übung wurde aus dem Einsatzleiter-Fahrzeug kommentiert und erklärt. Zwei Rettungswagen und die Feuerwehr fuhren nach der Alarmierung mit Blaulicht und Martinshorn um die Straßenecke vor, Rotkreuzler und Feuerwehrleute arbeiteten ihre Aufgaben fachgerecht ab. Der Fußgänger wurde stabilisiert und abtransportiert, der PKW-Fahrer mit der Rettungsschere aus dem Wrack herausgeschnitten, im Auto unter einer Schutzhaube gegen Glassplitter sitzend – dabei immer unter Betreuung durch Rettungskräfte.

Den Festgottesdienst in der Haunstetter Christuskirche mit Empfang feierte man mit vielen Ehrengästen, so mit Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch, Michael Gebler (stellvertretender Vorsitzender BRK Kreisverband Augsburg-Stadt) ), Kreisgeschäftsführerin Isabella Reiter, Bezirksgeschäftsführer Robert Augustin und Florian Böhme (stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter ) und Bereitschaftsleiterin Bettina Pöhlmann. Andreas Krahl als Vizepräsident des Bayerischen Roten Kreuzes überreichte der Bereitschaft als besondere Auszeichnung zum großen Jubiläum die Henry Dunant-Plakette des Deutschen Roten Kreuzes. „125 Jahre ehrenamtliches Engagement, 125 Jahre Hilfe in Notlagen, 125 Jahre Verlässlichkeit für die Menschen vor Ort – das ist gelebte Menschlichkeit, die Respekt und Anerkennung verdient“, so Krahl. Die Henry-Dunant-Plakette wird in Deutschland vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) verliehen, um die Gründung und das 125- oder 150-jährige Bestehen eines DRK-Ortsvereins, Kreisverbands oder einer Schwesternschaft zu würdigen.

Am Nachmittag begegneten sich Rotkreuzler und Gäste, Nachbarn und Interessierte, Erwachsene und Kinder beim Tag der offenen Tür in und um das Rotkreuzhaus Haunstetten. Rettungswagen und SEG-Fahrzeug konnten besichtigt, Erste-Hilfe-Kenntnisse an Übungspuppen aufgefrischt werden, und auch die Polizei war mit einem Streifenwagen zum Anfassen vor Ort.

Ein Blick in die Chronik des Roten Kreuzes in Haunstetten zeigt vielfältiges Engagement seit der Gründung der Bereitschaft am 1. August 1900. Dieses erste Treffen fand im Biergarten Jägerhaus mit neun Herren statt. 1962 wurde das Feuerwehrhaus in Haunstetten in der Krankenhausstraße mit Räumen für die Freiwillge Feuerwehr Haunstetten und die Rotkreuz-Kolonne gebaut.

1980 wurde das jetzige Rotkreuz-Haus in der Johann-Strauß-Straße von Ehrenamtlichen für Ehrenamtliche errichtet, 1993 erfolgte der Zusammenschluss mit der Frauenbereitschaft und

es gab nur noch eine gemeinsame Bereitschaft Haunstetten.