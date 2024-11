Beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) verweist man auf diesen Satz: „Manchmal vergessen wir die Not direkt vor unserer Haustür.“ Genau hier setze die Aktion „Haunstetter beschenken ihre Nachbarn“ an. Zum siebten Mal findet die Aktion statt.

Über die Jahre hinweg, heißt es, sorgten rund 700 Geschenke für leuchtende Augen kurz vor Weihnachten. Die Präsente gehen direkt an Kinder sowie Senioren in Haunstetten, die in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen leben.

Wer mitmachen möchtel, verpackt Deckel und Karton eines Schuhkartons getrennt in buntes Geschenkpapier. Dann entscheidet man, ob man ein Mädchen, einen Jungen, eine Seniorin oder einen Senior beschenken will. Der Karton wird mit passenden Kleinigkeiten gefüllt, zum Beispiel ein Rätselheft, kleine Mal- oder Spielsachen, Pflegeprodukte oder etwas Süßes. Auch eine Weihnachtskarte oder ein selbstgemaltes Bild mit persönlichen Grüßen dürfen beigelegt werden. Das Geschenk kann dann bis Anfang Dezember ins BRK-Stadtteilzentrum Haunstetten, Johann-Strauß-Straße 11, gebracht werden. (AZ)