Trauer um Karl Settele: "Metzger mit Leib und Seele"

Die Metzgerei Settele im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist ein bekannter Familienbetrieb. Gründer Karl Settele ist vor wenigen Tagen gestorben. Ein Nachruf.

Die Metzgerei Settele in Haunstetten gilt als Traditionsbetrieb. Karl Settele hatte sie vor rund 64 Jahren gegründet. Dabei hatte der Metzgermeister ursprünglich etwas anderes gelernt. Vor wenigen Tagen ist Settele kurz vor seinem 89. Geburtstag gestorben.

Karl Settele starb daheim, im Kreise seiner Familie. So habe er sich das immer gewünscht, erzählen sein Sohn Karl Heinz und Enkel Maximilian Settele. Auch die beiden jüngeren Brüder des Verstorbenen seien bis zum Schluss für ihn da gewesen: Walter Settele, der Gründer der gleichnamigen Steuerkanzlei sowie Franz Settele vom bekannten Gasthaus am Ort. Früher hatte Karl Settele unter der Woche mit seinem Bruder Franz gewurstet, samstags und sonntags kochte er im Gasthaus mit. Zunächst aber hatte Karl Settele in jungen Jahren Landwirt gelernt. Doch seine Mutter wollte, dass er Metzger wird.

Nachruf auf Augsburger Karl Settele: "Er war ein Perfektionist"

"Das Handwerk lernte er in Weißenhorn", weiß der 32 Jahre alte Enkel Maximilian Settele. Als Juniorchef führt er längst gemeinsam mit seinem Vater Karl Heinz Settele die Metzgerei in der Haferstraße. Er erinnert sich an seinen geliebten Großvater. "Er war ein Perfektionist und ein Metzger mit Leib und Seele." Der Vater pflichtet ihm bei. "Er arbeitete von Montag bis Sonntag."

Ein zufriedener und bescheidener Mensch sei er gewesen, sagt der Sohn. Ein paar Tage Urlaub im Jahr in Südtirol hätten seinen Eltern immer gereicht. Schwer zugesetzt habe Karl Settele der Verlust seiner Frau Mathilde. Sie starb im Februar 2021. Enkel Maximilian wird zwei Sätze seines Großvaters nicht vergessen, meint er. Nämlich, dass Glück nur der Tüchtige habe. Ebenso gerne habe der Opa ihm, wenn etwas mal nicht gut lief, gesagt: "Bua, merk' dir eines: Nach Regen folgt immer Sonnenschein."

Karl Settele wurde am Dienstag nach einem Trauergottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg auf dem Alten Haunstetter Friedhof beerdigt.