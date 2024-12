Hauptbahnhof: Ab 2025 werden die Bahnsteige saniert

Reisende am Augsburger Hauptbahnhof werden sich in den kommenden Jahren wieder auf die zeitweise Schließung von Bahnsteigen gefasst machen müssen, nachdem es bereits im Zuge des Tunnelbaus der Stadtwerke in den vergangenen Jahren abschnittsweise vorübergehende Schließungen gegeben hatte: Grund ist das Sanierungsprogramm der Bahn an den Bahnsteigen und Bahnsteigdächern sowie an der südlichen Fußgängerunterführung (neben dem Stellwerk).

