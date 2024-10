Bremsen Güterzüge den Regionalverkehr im Raum Augsburg aus?

Der Bahn-Nahverkehr in der Region Augsburg könnte über weite Teile des Jahres 2026 in nur eingeschränktem Umfang laufen. Hintergrund sind geplante Bahnbaustellen im Nordosten von Bayern, die in der Folge Zugumleitungen über Augsburg mit sich bringen würden. Die Konsequenz: Zwischen Augsburg und Friedberg wären maximal zwei Züge je Stunde und Richtung möglich (normalerweise vier Stück), zwischen Augsburg und Donauwörth wären es ebenfalls maximal zwei Züge, was auf dem Teilabschnitt Augsburg - Meitingen ebenfalls Einschränkungen bringen könnte (dort fahren aktuell drei Züge pro Stunde). Die Strecke Augsburg-München wäre von den Einschränkungen nicht betroffen.

Bei dem Fahrplankonzept handelt es sich um einen Entwurf, den die Deutsche Bahn zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher kommentieren will. Der Nahverkehr würde verdrängt werden durch Fern- und Güterzüge, die über Augsburg umgeleitet werden, weil die DB nationale Verbindungen mit Priorität aufrechterhalten will. Langfristig ist ohnehin vorgesehen, die Zugzahl nach Friedberg zu reduzieren, weil mit der geplanten Erhöhung der Zahl der Fernverkehrszüge über Augsburg nicht genug Zeitfenster für einen Viertelstundentakt auf dem Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Hochzoll vorhanden sind. In der Region gibt es Widerstand dagegen.

Bahnverkehr: Digitales Stellwerk im Augsburger Hauptbahnhof geplant

Der Augsburger Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich (CSU) forderte zuletzt - unabhängig vom möglichen Umleitungsverkehr 2026 in der Region - einen deutlichen Ausbau der Schieneninfrastruktur rund um den Hauptbahnhof. Hintergrund ist, dass die DB selbst in einer Untersuchung zum Ergebnis gekommen war, dass mit Inbetriebnahme der geplanten Neubaustrecke Augsburg-Ulm der Augsburger Hauptbahnhof zum Nadelöhr würde, unter anderem mit Blick auf die Abwicklung von Güterverkehr (wir berichteten). Die Bahn hatte eine Reihe von Überlegungen vorgestellt, allerdings noch keine zu 100 Prozent befriedigende Lösung präsentiert. Auf eine Anfrage Ullrichs antwortete die Bundesregierung zuletzt, dass man noch nicht abschließend sagen könne, ob beim angestrebten Bahn-Marktanteil von 25 Prozent im Güterverkehr bis 2030 die Kapazitäten in Augsburg ausreichen. Man arbeite aber an einer Reihe von Maßnahmen. Unter anderem soll das Stellwerk im Hauptbahnhof bis 2030 digitalisiert sein.

Ullrich hält die Pläne für zu unkonkret. Der Stellwerksumbau sei begrüßenswert, allerdings bis 2030 nicht finanziert. Zudem müsse der Bund seine Hausaufgaben machen. „Die Dimensionierung des Augsburger Hauptbahnhofs für den zunehmenden Güterverkehr ist das A und O für zukünftige Planungen“, so Ullrich. Er forderte eine großräumige Umfahrung von Augsburg für den Güterverkehr. Die Bahn müsse hierzu langfristig Planungen aufnehmen. Auch kurzfristig müsse die Bahn sich zu Entlastungsmaßnahmen, etwa dem Bau eines 700 Meter langen Gleises im Hauptbahnhof Richtung Oberhausen, äußern.