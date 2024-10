Eine legale Haushaltshilfe ist in Augsburg schwer zu finden

Der Boden müsste mal wieder dringend nass gewischt werden. Die Hemden haben nach dem Bügeln mehr Falten als vorher und die Fenster ziert ein wildes Muster aus fettigen Handabdrücken in Kindergröße. Der Haushalt ist nicht jedermanns Steckenpferd. Gemacht werden muss er aber trotzdem. Da trifft so mancher die Entscheidung, die ungeliebte Hausarbeit auszulagern. Doch das ist in Augsburg zunehmend nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch des Angebots. Vor allem für all jene, die ihre Haushaltshilfe nicht am Finanzamt vorbei beschäftigen wollen. Denn legale Haushaltshilfen sind nur schwer zu finden.

Katharina Indrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DHB Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis