Eckerle Studio schließt schon in zwei Wochen

Die Schilder im Schaufenster kündigen an, was seit Ende letzten Jahres bekannt ist: Der Herrenausstatter Eckerle schließt seine Filiale in der Annastraße und betreibt künftig nur noch das Haus am Rathausplatz. Dass bereits in rund zwei Wochen Schluss sein wird, kommt für manche überraschend. Manche Kunden glaubten, dass das Weihnachtsgeschäft noch genutzt würde.

Herrenausstatter Eckerle Studio schließt noch im Oktober Augsburger Filialen

Tatsächlich ist allerdings schon am 19. Oktober letzter Verkaufstag. Was folgen wird, ist bislang unklar. Seitens des zuständigen Maklers heißt es, man stehe derzeit mit verschiedenen Mietinteressenten in Gesprächen. Konkretes lasse sich aber noch nicht sagen. Ziel sei es jedoch, wieder Einzelhandel anzusiedeln. Schon im Juni wies der Makler darauf hin, dass die Vermietung einer dreigeschossigen Handelsimmobilie angesichts der Transformation in der Branche eine Herausforderung sei und gegebenenfalls vorübergehend ein Leerstand entstehen könnte (wir berichteten). Mit dem Auszug von Karstadt und einem leer stehenden ehemaligen Imbiss ist der Martin-Luther-Platz, in den hinein sich die große Eckerle-Schaufensterfront erstreckt, nun vorerst von Leerständen geprägt.

Gute Nachrichten gibt es dagegen für die Beschäftigten von Eckerle. Sie seien auf Häuser in München und die zweite Augsburger Filiale verteilt worden, heißt es seitens einer Mitarbeiterin.