Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind „tödlicher“ als Krebs und häufigste Todesursache in Augsburg: Warum?

Augsburg

„Tödlicher“ als Krebs: Warum so viele Augsburger an dieser Krankheit sterben

Statistisch ist in Augsburg nichts so tödlich wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Fälle werden sich weiter häufen. Trotzdem ist die Entwicklung erfreulich.
Von Max Kramer
    • |
    • |
    • |
    Immer mehr Patientinnen und Patienten werden an der Uniklinik Augsburg (UKA) wegen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung behandelt. Wie sich die Zahl der entsprechenden Todesfälle im Stadtgebiet entwickelt, scheint dazu nicht zu passen.
    Immer mehr Patientinnen und Patienten werden an der Uniklinik Augsburg (UKA) wegen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung behandelt. Wie sich die Zahl der entsprechenden Todesfälle im Stadtgebiet entwickelt, scheint dazu nicht zu passen. Foto: Marcus Merk

    Wenn heute ein durchschnittlicher Tag ist, sterben neun Augsburgerinnen und Augsburger – und drei davon an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Statistisch gesehen gibt es im Stadtgebiet nichts tödlicheres. Das ist seit Jahren so, die Zahl der Patientinnen und Patienten steigt, der Trend wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Doch so paradox es klingen mag: Die Entwicklung ist eigentlich sehr positiv.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden