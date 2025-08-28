„Tödlicher“ als Krebs: Warum so viele Augsburger an dieser Krankheit sterben

Wenn heute ein durchschnittlicher Tag ist, sterben neun Augsburgerinnen und Augsburger – und drei davon an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Statistisch gesehen gibt es im Stadtgebiet nichts tödlicheres. Das ist seit Jahren so, die Zahl der Patientinnen und Patienten steigt, der Trend wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Doch so paradox es klingen mag: Die Entwicklung ist eigentlich sehr positiv.
