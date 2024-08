Nach Hitzetagen in Augsburg: So hat sich der Wasserverbrauch entwickelt

Augsburg schwitzt. Die hochsommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage, die teils mehrfach über der 30-Grad-Marke lagen, schlauchen Mensch und Tier. Aber auch Pflanzen haben Durst. Deshalb spielt in diesen heißen Tagen das Wasser eine besondere Rolle. Die Stadtwerke Augsburg kümmern sich ums Trinkwasser für die Augsburger und wissen, wie sich der Verbrauch an Wasser gegenüber kälteren Jahreszeiten verhält. Extrem viel Wasser wird im Botanischen Garten benötigt. Das städtische Grünamt hat ein Bewässerungsprogramm, das auch das Gießen von öffentlichen Grünflächen beinhaltet.

„Nachdem die höheren Temperaturen erst seit einigen Tagen herrschen und es in diesem Jahr ausreichend Niederschläge gegeben hatte, sind die Böden in der Regel noch gut mit Wasser versorgt“, heißt es aus dem Grünamt. Deshalb würden derzeit vor allem frisch gepflanzte Bäume und Gehölze in den ersten drei bis fünf Jahren nach Pflanzung gegossen. Hier seien kontinuierliche und ausreichende Wassergaben, auch bei weniger hohen Temperaturen, für ein sicheres Anwachsen notwendig. Darüber hinaus würden Wechselbepflanzungsbeete in Grünanlagen mehrmals wöchentlich gegossen, auch Staudenpflanzungen werden - vor allem im Jahr der Neupflanzung - bei Bedarf gewässert. Kübelpflanzen werden ebenfalls mehrmals wöchentlich gegossen – auch bei weniger hohen Temperaturen.

Für diese Bewässerung sind nach Angaben der Stadt neben vorhandenen Wasseranschlüssen, wie es sie zum Beispiel im Kräutergarten gibt, derzeit bis zu vier Bewässerungsfahrzeuge im Einsatz. Das heiße Wetter zieht aber auch die Menschen nach draußen, was Auswirkungen hat. Durch das insbesondere bei gutem Wetter sehr hohe Besucheraufkommen in Grünanlagen und Naherholungsgebieten seien laut Grünamt viele Reinigungsarbeiten notwendig: „Je nach örtlichen Gegebenheiten wird das intensive Mähen von Rasenflächen schrittweise reduziert, um Trockenschäden zu reduzieren.“

Bewässerungspläne geben vor, wo gegossen wird. Für den Botanischen Garten mit einer Vielzahl an Blumen, Bäumen und Rasenflächen gibt es eine Sonderregelung: Am Standort Dr.-Ziegenspeck-Weg wird laut Grünamt für Botanischen Garten und Pflanzen in der Anzuchtgärtnerei Gießwasser benötigt. Dafür würden die Gießfahrzeuge der Grünflächenpflege befüllt.

Botanischer Garten in Augsburg: Mitarbeiter gießen fleißig

Der Botanische Garten verfügt teilweise über eine automatische Bewässerung, die nachts läuft. Viele Kübelpflanzen und andere Gewächse müssen von Mitarbeitern während der normalen Arbeitszeiten aber per Hand gegossen werden. Dies geschieht in der Regel in den frühen Morgenstunden und vormittags, heißt es. Auch an Wochenenden und Feiertagen wird gegossen. Dafür wird eigens ein Gießdienst eingeteilt.

An einem warmen Sommertag werden im Botanischen Garten rund 125 Kubikmeter Wasser benötigt. Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke, ordnet Zahlen des Verbrauchs ein: „Natürlich ist der Verbrauch derzeit höher als in einer verregneten August-Woche.“ Am Montag, als 30 Grad erreicht wurden, lag der Wasserverbrauch bei 56.444 Kubikmeten. Dieser Wert ist deutlich höher als die tägliche Wasserabgabe im Jahr 2023. Sie lag durchschnittlich bei 51.694 Kubikmeter pro Tag. Ein Kubikmeter sind 1000 Liter Wasser.

Wasserverbrauch in Augsburg: Juni und Juli sind die Spitzenmonate

Rekordwerte in der Wasserabgabe gibt es laut Fergg in anderen Monaten: „In der Regel sind Juni und Juli die Spitzenmonate.“ August und September seien wegen der Urlaubszeit traditionell die Monate mit den geringsten Abgabemengen. In den zurückliegenden zehn Jahren stammt der Spitzenwert an Wasserverbrauch aus dem Jahr 2019: Am 25. Juli wurden vor fünf Jahren 68.151 Kubikmeter Wasser verbraucht.

Icon Vergrößern Wasser ist in diesen heißen Tagen begehrt. Foto: Patrick Pleul, dpa Icon Schließen Schließen Wasser ist in diesen heißen Tagen begehrt. Foto: Patrick Pleul, dpa

Wenn es an heißen Tagen regnet, macht sich dies in der Statistik bemerkbar. Hobbygärtner und Friedhofsbesucher wissen es: Man spart das Gießen. Fergg: „Wettereinflüsse merkt man. Vor allem in den Abendstunden wird durch Gartengießen ein höherer Wasserverbrauch sichtbar.“ In diesem Jahr hätten ergiebige Regenfälle der vorangegangenen Wochen Wirkung gezeigt, so der Sprecher der Stadtwerke: „Den Tagen mit den größten Wasserabgaben in den vergangenen Jahren ging in der Regel eine länger anhaltende heiße und trockene Periode voraus.“

Wasserknappheit ist in Augsburg nicht zu erwarten

Dass es in Augsburg in Hitzephasen an Wasser mangeln könnte, ist nicht zu erwarten. Wasserknappheit ist andererseits in einigen Regionen Deutschlands zu einem ernsthaften Problem geworden, so Fergg. Dies gelte nicht im Grundwasserzustrom der Augsburger Brunnen: „In unserem Trinkwassereinzugsgebiet bildet sich auch unter den klimatisch veränderten Bedingungen der letzten Jahre mehr Grund- und damit Trinkwasser neu, als wir aus dem Grundwasserstrom entnehmen.“ Auch die bekannten Klimaprognosen für die Augsburger Region ließen in den nächsten 20 bis 30 Jahren keine Wasserknappheit erkennen.

Die Trinkwassergewinnung für die Wasserversorgung erfolgt aus acht Gewinnungsgebieten in vier Wasserschutzgebieten mit 67 Brunnen unterschiedlicher Bauart und Tiefe. Öffentliche Trinkbrunnen gibt es derzeit 25 im Stadtgebiet Augsburg.