Mehr Badegäste in Augsburg: Der Sommer hat sich zurückgemeldet

So lässt es sich gut leben in den Sommerferien: Das Wetter hat in den zurückliegenden Tagen und Wochen gepasst, da ist die kleinere Abkühlung am Wochenende schnell vergessen. Der Sommer hat sich eindrucksvoll in Augsburg zurückgemeldet. Menschen zieht es raus. Bäder und Seen sind gut besucht. Dies zeigen Zahlen des Bäderamtes für die Freibäder in Augsburg. Bis Ende Juli waren knapp 110.000 Badegäste im Familienbad, Bärenkellerbad und Fribbe. Dabei sah die Bilanz bis Jahresmitte noch dürftig aus. Der Juli lief deutlich besser, der August toppt das Ergebnis. Hitze ist im Wasser besser zu ertragen, andernorts setzt sie zu. Fahrten mit Bus und Tram sind an heißen Tagen kein Vergnügen.

Sommer in Augsburg: Mehr Wasser wurde verbraucht

Wegen der Hitzeperiode wurde trotz Ferien deutlich mehr Wasser in Augsburg verbraucht als sonst im August. Die Wasserversorgung ist ein Unternehmensteil der Stadtwerke. Sie sind aber auch für die Mobilität zuständig. Und die Hitze der zurückliegenden Wochen spüren Fahrer und Fahrgäste in Bussen und Straßenbahnen.

Icon Vergrößern In den Straßenbahnen kann es im Sommer mitunter sehr heiß werden. Foto: Silvio Wyszengrad Icon Schließen Schließen In den Straßenbahnen kann es im Sommer mitunter sehr heiß werden. Foto: Silvio Wyszengrad

Teils staut sich förmlich die Luft, wenn Fahrzeuge stark frequentiert sind. Die Fahrerstände aller Busse und fast aller Straßenbahnen haben eine Klimaanlage. Nur die alten, kürzeren sechs Straßenbahnen GT6 haben diese Klimatisierung noch nicht, sagt Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke. Diese Trams seien derzeit „aber eh nur als Verstärker in der Früh im Einsatz“. Was die Fahrgasträume angeht, haben alle rund 80 Busse eine Klimaanlage. Bei den Trams gilt: In den 27 neueren CityFlex ist eine Temperatursenkungsanlage eingebaut, die die Temperatur spürbar absenkt. Die rund 30 Jahre alten Combinos haben diese Klimatisierung noch nicht.

Badesommer in Augsburg: Bis Ende Juli waren es 110.000 Badegäste

Zurück zu den Freibädern: Sie hatten einen immensen Aufholbedarf. Bis Ende Juni waren es gerade mal knapp 33.400 Badegäste. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 waren es zu diesem Zeitpunkt rund 74.400 Besucher. Jetzt hat sich das Blatt gedreht: Der Juli in diesem Jahr zog zehntausende Menschen in die Freibäder. Die Statistik zählt bis Ende Juli knapp 110.000 Personen. Im Vorjahr, als der Juli kalt und nass gewesen ist, waren es Ende Juli knapp 105.000 Badegäste.

Beim Bäderamt sieht man die positive Entwicklung. „Bedingt durch die gute Wetterlage hatten wir bis Mitte August im Schnitt täglich 3400 Besucher in den Freibädern.“ Rekordtag war Sonntag, 11. August, mit insgesamt 8600 Besuchern. Die Stadt Augsburg ermöglicht Personen unter 18 Jahren freien Eintritt in die Freibäder.