Unbekannter schlägt auf 16-Jährigen ein

Ein Unbekannter hat am Donnerstag einen 16-Jährigen am Alten Postweg geschlagen und dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, gerieten der Jugendliche und der Unbekannte gegen 10 Uhr zunächst verbal in Streit. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dann mehrfach auf den 16-Jährigen ein. Dieser wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: etwa 16 Jahre alt, 160 bis 170 cm groß, schwarze Haare, schwarze Jacke der Marke Northface, blaue Jeans. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefon 0821/323-2710 entgegen. (gau)

