Hofgarten und Kräutergarten starten am 1. April in die Saison

Der Frühling ist bereits zu sehen, auch wenn das Tor am Hofgarten geschlossen ist. Nicht anders sieht es beim Kräutergarten aus. Die beiden städtischen Einrichtungen sind als Ort der Ruhe sehr beliebt. Am Dienstag, 1. April, starten sie in die Saison. Jeden Tag wird dann von morgens bis in die Abendstunden geöffnet sein.

Hofgarten und Kräutergarten: Eintritt ist frei

Der Hofgarten ist Teil der ehemaligen fürstbischöflichen Residenz am Fronhof, der Kräutergarten liegt in der Roten-Torwall-Anlage. Ab Dienstag, 1. April, sind die beiden Einrichtungen wieder öffentlich zugänglich, teilt die Stadt Augsburg mit. Beide Gärten laden bis Ende Oktober jeweils ab etwa 8 Uhr morgens bis zum Einbruch der Dunkelheit - im Sommer etwa 21 Uhr - dazu ein, Ruhe und Erholung in einer Vielzahl an Pflanzen zu genießen. Der Eintritt ist frei.

Sowohl der Hofgarten als auch der Kräutergarten seien besonders geschützte und herausragende Grünanlagen in Augsburg, die vom Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen gepflegt werden, so die Stadt weiter. Städtische Beschäftigte hatten in den zurückliegenden Wochen viele Blumen angepflanzt.