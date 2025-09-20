Im Video: So süß plantschten die Hunde im Plärrerbad

Da wird ja der Hund im Plärrerbad verrückt! Bei strahlendem Sonnenschein tummeln sich am Samstag zahlreiche Hunde in den Becken, auf den Liegewiesen oder sogar auf Luftmatratzen. Zum zehnten Mal findet der Hundebadetag „Bello‘s Batschlach“ dieses Jahr im Plärrerbad statt. Die Wasserwacht Augsburg-West hat ein Programm für die Besucherinnen und Besucher zusammengestellt. Neben einer Vorführung von Assistenzhunden, die Menschen mit Behinderung im Alltag unterstützen, gibt es unter anderem auch einen Weitsprungwettbewerb und eine Schnitzeljagd für Hunde. Und: Es darf natürlich ausgiebig geplanscht werden.

Bello‘s Batschlach: Der Hundebadetag in Augsburg

Auch am Sonntag hat das Plärrerbad nochmals für die Hunde geöffnet. Von 10 bis 18 Uhr können Herrchen und Frauchen mit den Hunden vorbeikommen. Der Veranstalter weist auf seiner Homepage darauf hin, dass der Einlass für Hunde nur gestattet ist, wenn der Hund haftpflichtversichert ist und einen gültigen Impfschutz für Tollwut nachweisen kann. Kampfhunde dürfen sich nicht auf dem Gelände aufhalten. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Hund.