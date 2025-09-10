Icon Menü
Hundemama auf Zeit: Wenn Tierpflegerinnen zu Ersatzmüttern werden

Im Tierheim Lecharche nimmt eine französische Bulldogge ihre Welpen nach der Geburt nicht an. Für die Tierpflegerinnen wird der Fall zur Mammutaufgabe.
Von Katharina Rack
    Tierpflegerin Natalie Gaugel kümmert sich seit Tagen intensiv um die neugeborenen französischen Bulldoggen.
    Tierpflegerin Natalie Gaugel kümmert sich seit Tagen intensiv um die neugeborenen französischen Bulldoggen. Foto: Marcus Merk

    Die Arbeit mit Hunden gehört für Tierpflegerin Natalie Gaugel im Tierheim Lecharche zum beruflichen Alltag. Dass sie diese Arbeit seit ein paar Tagen auch zu Hause fortsetzen muss, ist aber selbst für die 26-Jährige etwas Besonderes. Seit Freitag ist sie Zieh-Mama von drei neugeborenen französischen Bulldoggen. Dafür riskiert die junge Frau auch mal schlaflose Nächte. Wie es zu der außergewöhnlichen Situation kam.

