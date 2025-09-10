Hundemama auf Zeit: Wenn Tierpflegerinnen zu Ersatzmüttern werden

Die Arbeit mit Hunden gehört für Tierpflegerin Natalie Gaugel im Tierheim Lecharche zum beruflichen Alltag. Dass sie diese Arbeit seit ein paar Tagen auch zu Hause fortsetzen muss, ist aber selbst für die 26-Jährige etwas Besonderes. Seit Freitag ist sie Zieh-Mama von drei neugeborenen französischen Bulldoggen. Dafür riskiert die junge Frau auch mal schlaflose Nächte. Wie es zu der außergewöhnlichen Situation kam.

