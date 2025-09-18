Icon Menü
IHK-Umbau in Augsburg: Warum diese Pläne rückwärtsgewandt sind

Kommentar

IHK-Umbau in Augsburg: Die Pläne nochmals überdenken

Die Industrie- und Handelskammer will ihren Bestandsbau erneuern. Einige aktuelle Fragestellungen lässt sie dabei außer Acht. Ein Moratorium wäre sinnvoll.
Von Angela Bachmair |
    • |
    • |
    • |
    Der Hauptsitz der IHK Schwaben ist in die Jahre gekommen und soll jetzt umgebaut werden. Doch die Pläne der Kammer sorgen für Unmut bei Architekten.
    Der Hauptsitz der IHK Schwaben ist in die Jahre gekommen und soll jetzt umgebaut werden. Doch die Pläne der Kammer sorgen für Unmut bei Architekten. Foto: Ulrich Wagner (Archivfoto)

    Klar, die Betonbauten der 1960er und 70er Jahre finden viele Menschen nicht schön - Betonklötze, Brutalismus (und da denkt man gleich an brutal und nicht an den beton brut, den rauen Beton als Material), nix fürs Herz eben. Aber wir sehen auch, wie sehr die Kongresshalle (auch ein Werk des Brutalismus, 1972 von Max Speidel) heute wieder geschätzt wird, gerade von jungen Besuchern, und wie der Hotelturm (von Brockel & Müller 1970/72) als junges Stadt-Wahrzeichen gilt.

