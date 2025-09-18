IHK-Umbau in Augsburg: Die Pläne nochmals überdenken

Klar, die Betonbauten der 1960er und 70er Jahre finden viele Menschen nicht schön - Betonklötze, Brutalismus (und da denkt man gleich an brutal und nicht an den beton brut, den rauen Beton als Material), nix fürs Herz eben. Aber wir sehen auch, wie sehr die Kongresshalle (auch ein Werk des Brutalismus, 1972 von Max Speidel) heute wieder geschätzt wird, gerade von jungen Besuchern, und wie der Hotelturm (von Brockel & Müller 1970/72) als junges Stadt-Wahrzeichen gilt.

