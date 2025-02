Im neuen Spickelbad wird mehr Platz für Schwimmer sein

Nach jahrelangen Diskussionen und Beteiligungsprozessen steht nun fest, wie der Neubau des Spickelbads aussehen soll: Die Stadt möchte das marode Bad aus den 70er-Jahren ab 2028 abreißen und in leicht vergrößerter Form neu bauen, sodass es ab 2030/31 in Betrieb gehen kann. Der Neubau soll über einen Kinderbereich, ein größeres Lehrbecken, eine Sauna und eine Fassade, die sich im Sommer zum Fribbe-Freibad hin öffnen lässt, verfügen. Insgesamt werde man die Wasserfläche um 25 Prozent vergrößern, so Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) am Dienstag im Sportausschuss des Augsburger Stadtrats.

SPD hält die Pläne nicht für den großen Wurf

Politisch war die Idee, das Spickelbad in ähnlicher Form neu zu bauen, bei der grundsätzlichen Weichenstellung vor eineinhalb Jahren umstritten, weil die Stadt nicht den ganz großen Wurf wagte, kritisierte die SPD. Das Ziel, deutlich mehr Badekapazitäten oder auch das von Vereinen geforderte 50-Meter-Becken zu schaffen, rücke so in weite Ferne. Stadtrat Dirk Wurm merkte am Dienstag abermals an, dass man im Wesentlichen bei der Bestandsgröße bleibe – die 25 Prozent Vergrößerung hörte sich nach mehr an, als sie tatsächlich seien. „Das Mehr an Wasserfläche bezieht den Kleinkinderbereich mit ein. Für die Schwimmfähigkeit – und darum geht es letztlich – ist das nicht relevant“, so Wurm.

„Das kleinzureden, ist nicht angesagt“

Die Stadt kontert, dass das Lehrschwimmbecken deutlich vergrößert werde. Der Hubboden sei auf 1,80 Meter Tiefe absenkbar, sodass man dort auch ganz normal schwimmen könne, so Projektmanager Johannes Heiß vom Sportreferat. Denkbar sei über dem neuen Becken auch eine „Aqua-Cross-Anlage“, um das Bad für Kinder und Jugendliche attraktiver zu machen. Dabei handelt es sich um einen Hindernisparcours auf und über dem Wasser. „Wir schaffen deutlichen Mehrwert für Bürger, Vereine und Schulen“, so CSU-Rat Bernd Zitzelsberger, der als Schwimmvereins-Funktionär in der Vergangenheit Druck für ein 50-Meter-Becken gemacht hatte. „Es ist das erste Bäderneubauprojekt in Augsburg nach fast 60 Jahren. Das kleinzureden, ist nicht angesagt.“ Für Wassergewöhnungskurse sei der Kleinkindbereich ideal – ein solches Angebot in einem Hallenbad fehle in Augsburg seit Jahrzehnten, nachdem die Traglufthalle über dem Bärenkellerbad abgebaut wurde.

Imbiss-Wagen für Fribbe-Besucher im Sommer

Vorgesehen ist im Neubau auch ein Saunabereich (50 Grad und 85 Grad als Textilsauna). Ein Bistro wird es dort nicht mehr geben, dafür Automaten mit Getränken und Snacks. Im Sommer soll fürs Fribbe ein Street-Food-Wagen dazu kommen. Geplant ist auch ein Gymnastik- und Fitnessraum und ein Geräteraum für Schulen und Vereine.

Ein Parkdeck als Ergänzung zu Zoo-Parkplätzen ist unwahrscheinlich

Keine konkrete Perspektive gibt es für den Bau eines Parkdecks auf dem Spickelbad-Parkplatz, wie ihn die SPD prüfen möchte, um die Parkplatzsituation am Zoo/Botanischen Garten vor allem im Frühjahr zu entzerren. Das Sportreferat sieht fürs Schwimmbad keinen zusätzlichen Parkplatzbedarf, das Baureferat sieht ein solches Vorhaben eher kritisch, weil der zusätzliche Stellplatzbedarf für Zoo und Botanischen Garten noch nicht beziffert sei. Inwieweit ein Parkdeck für einen Millionenbetrag, das nur an wenigen Wochenenden im Jahr den Spitzenbedarf abdeckt, wirtschaftlich vertretbar ist, müsste man separat ermitteln, hießt es zuletzt in einer schriftlichen Antwort auf SPD-Anfrage.