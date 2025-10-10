Im Reich der Glück-Frauen: In diesem Augsburger Laden ist der Name Programm

Das Gesicht eines Feinschmeckers bekommt bereits beim Betreten des Ladens einen glücklichen Ausdruck. So viele Leckereien präsentieren sich auf überschaubarem Platz, dass Geldbeutel und Gluscht (für Nichtschwaben: Heißhunger) in einen heftigen Konkurrenzkampf treten. Weine, Essige, Öle, Spirituosen, Pralinen, Kekse, Feinkostsalate, Schinken, Käse und vieles mehr wollen gekauft und genossen werden. Hinter der Bedientheke wartet noch mehr Glück auf die Kundschaft: Geschäftsinhaberin Elisabeth Glück, 63, und ihre 26-jährige Tochter Eva stehen parat, um allerlei mehr oder weniger ausgefallene Wünsche zu erfüllen.

Bereits seit mehr als 30 Jahren existiert Feinkost Glück, nur etwa 100 Meter von der Tramhaltestelle Universität entfernt. Dennoch muss man den Laden vor dem ersten Besuch suchen, denn er befindet sich etwas versteckt in der Salomon-Idler-Straße 24e zwischen zwei Copy-Shops. Elisabeth Glück begrüßt viele ihrer Kundinnen und Kunden mit Namen – und verbirgt im Gespräch ihren niederbayerischen Dialekt keineswegs. Eigentlich sei sie als gelernte Metzgereifachverkäuferin vor rund 40 Jahren nur nach Augsburg gekommen, um an der Fleischerfachschule die Meisterprüfung zu absolvieren.

Feinkost Glück in Augsburg: Der jungen Frau gefiel es in Augsburg

Doch bald gefiel es ihr in Augsburg so gut, dass die junge Verkaufsmeisterin die damals noch existierende Feinkostabteilung von Kaffee Augustin in der Innenstadt übernahm. „Und dann hatte ich den Wunsch, mich selbstständig zu machen“, erzählt Elisabeth Glück. Mehr oder minder zufällig sei sie auf das seinerzeit noch gar nicht fertiggestellte Ladengeschäft bei der Uni gestoßen und habe die Immobilie erworben.

Die junge Geschäftsfrau merkte bald, wie sie zwischen dem Bedienen erzählt, dass sie sich nicht allein auf den Verkauf der Waren verlassen sollte. Und so habe sie als zweites Standbein mit Catering für Firmen und Institutionen begonnen. „Mittlerweile ist das mein Schwerpunkt“, sagt die heute 63-Jährige, deren flotter Kurzhaarschnitt ihr ein jugendliches Aussehen verleiht.

Icon vergrößern Ganz in der Nähe der Uni, aber etwas versteckt befindet sich Feinkost Glück. Foto: Klaus Rainer Krieger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ganz in der Nähe der Uni, aber etwas versteckt befindet sich Feinkost Glück. Foto: Klaus Rainer Krieger

Von Dienstag bis Freitag ist Elisabeth Glück im Univiertel für ihre Kundschaft da, steht – unterstützt von zwei Angestellten – an diesen Tagen bei Bedarf auch mal über zwölf Stunden im Laden und in der dazugehörigen Küche. Denn nicht nur das Catering verlangt ihr und ihrem Team viel Handarbeit ab. Auch die Studierenden wollen mit warmen Wraps versorgt und die Theke mit selbst gemachten Salaten bestückt werden.

Umso glücklicher ist die Chefin, dass sie seit einiger Zeit von ihrer Tochter unterstützt wird. Und nicht nur das. „Es war eine große Überraschung für mich, als Eva sagte, dass sie das Geschäft übernehmen möchte“, sagt Elisabeth Glück. Eigentlich habe sie sie eher in der weiten Welt gesehen. Nach dem Abitur am Gymnasium bei St. Stephan und einer Ausbildung zur Hotelfachfrau war die 26-Jährige tatsächlich erst einmal tüchtig unterwegs. „Kanada, Spanien, Peru und Kolumbien“, zählt die junge Frau ihre Auslandsstationen auf. Aktuell pflegt die Augsburgerin noch enge Beziehungen ins niederländische Den Haag, wo ihr Studium des Internationalen Hotelmanagements kurz vor dem Abschluss steht.

Handel: „Sanfter Übergang“ bei Feinkost Glück im Univiertel in Augsburg

Während des Studiums und auch im Austausch mit ihren Kommilitonen sei in ihr der Wunsch gereift, das Unternehmen der Mutter zu übernehmen, betont Eva Glück. „Finanzen und Marketing sind sicher wichtig. Aber ich mag es, mit den Händen zu arbeiten.“ Im neuen Jahr planen die Glück-Frauen einen „sanften Übergang“. „Dann arbeite ich nur noch, wenn es brennt“, kündigt Mutter Elisabeth an. Ihr ist die Erleichterung anzumerken, bald kürzertreten zu können. Nach vielen, vielen Jahren im Laden zwickt der Rücken ein wenig. Auch wenn sie es nicht nach außen trägt, freut sie sich, dass das von ihr Aufgebaute in der Familie bleibt.

Einem erlesenen Essen und entsprechenden Getränken können übrigens auch die anderen Familienmitglieder einiges abgewinnen. Elisabeth Glücks Ehemann unterstützt als junger Rentner seine Frau vor allem durch Lieferdienste im Catering. Die ältere Tochter machte vor ihrer Karriere als Physikerin im renommierten Augsburger Restaurant „Die Ecke“ eine Kochlehre. Die vielen Stunden, die die beiden Töchter während der Kindheit in Laden und Küche der Mutter verbrachten, haben ihre Wirkung nicht verfehlt. „Es war das Schlaraffenland für uns“, sagt Eva Glück.