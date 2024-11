Opferstock-Diebstahl: Polizei nimmt 37-Jährige vorläufig fest

In einer Kirche am Ulrichplatz ist am vergangenen Freitag Geld aus einem Opferstock gestohlen worden. Nun hat die Polizei, dank eines aufmerksamen Zeugen, eine Frau vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei berichtet, hat der Zeuge jetzt am Dienstag erneut die Polizei verständigt, weil er eine Frau im Zusammenhang mit dem Opferstockdiebstahl erkannt haben wollte. Beamte fanden bei der Durchsuchung der 37-Jährigen laut Polizei mehrere Gegenstände, die offenbar für den Diebstahl verwendet wurden, und stellten diese sicher. Der Geldeinwurf des Opferstocks war wiederholt manipuliert worden, um an das gespendete Geld zu gelangen. Die Polizei nahm die Frau vorläufig fest und ermittelt gegen sie wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Der gesamte Beuteschaden steht bislang nicht fest. (ina)