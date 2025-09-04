Wohin in der Freizeit? In Bergheim fehlt ein Treffpunkt für die Jugend

Der Bolzplatz in Bergheim soll ja bald kommen - doch wie sieht es nach einem wetterfesten Unterstand für die Bergheimer Jugend aus? „Ein Unterstand für die Jugend fehlt ganz dringend, aber wir hoffen, dass ein solcher zusammen mit dem neuen Bolzplatz entstehen kann“, sagt die Vorsitzende der Bergheimer Vereine und Organisationen (Arge), Verena Hölzle. Im Sozialreferat winkt man allerdings ab - und präsentiert einen anderen Plan. Der Jugendunterstand ist nur eines von mehreren Wunschprojekten in dem Stadtteil, dass die Menschen gerade untereibt, wie Hölzle berichtet.

„Die Verwaltung sieht aktuell keinen Bedarf für einen festen Jugendunterstand“, sagt Sozialreferent Martin Schenkelberg und verweist auf die Beschlüsse des Stadtrats: „Der Jugendhilfeausschuss hat die Verwaltung 2021 beauftragt, mehr Freiflächen für junge Menschen im öffentlichen Raum zu schaffen. Inzwischen gibt es erste Jugendunterstände in der Firnhaberau und im Bärenkeller, weitere Standorte in Oberhausen und Göggingen sind in Arbeit.“ Für Bergheim sei bislang kein Unterstand vorgesehen, auch weil dieser Wunsch bei bisherigen Jugendbefragungen nicht geäußert wurde.

Ein Jugendmobil soll in den Stadtteilen zum Einsatz kommen

Stattdessen setzt die Stadt auf ein anderes Modell: Mit dem im März 2024 veröffentlichten Teilplan Jugend wurde ein Jugendmobil beschlossen, das in verschiedenen Stadtteilen zum Einsatz kommen soll. Schenkelberg: „Ein Einsatz ist schwerpunktmäßig in Haunstetten Süd/Siebenbrunn, Inningen/Bergheim, der Firnhaberau und Hammerschmiede geplant.“ Das Projekt richtet sich an Orte, an denen bislang kein fester Jugendtreff existiert. Allerdings gebe es auch hier Grenzen: Die notwendigen Haushaltsmittel für das Personal würden voraussichtlich frühestens ab 2027 bereitstehen. Damit dürfte es bis zur Realisierung noch mehrere Jahre dauern.

Icon vergrößern Auf die Sanierung ihrer Hauptstraße warten die Bergheimer schon lange. Foto: Peter Fastl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auf die Sanierung ihrer Hauptstraße warten die Bergheimer schon lange. Foto: Peter Fastl

Ein weiteres Dauerthema in Bergheim ist der Zustand der Hauptstraße. Vor allem die Gehwege gelten als sanierungsbedürftig. Das Mobilitäts- und Tiefbauamt bestätigt die Kritik, verweist jedoch auf grundsätzliche bauliche Notwendigkeiten. „Eine Sanierung des Straßenzuges ist nur durch eine grundhafte Erneuerung sinnhaft. Sprich, es müsste die komplette Straße saniert werden, nicht nur die oberste Asphaltschicht“, heißt es aus dem Amt. Als Beispiel nennt die Behörde die derzeit laufende Erneuerung der Karwendelstraße in Hochzoll. In Bergheim gibt es bislang jedoch weder Planungen noch Mittel im Haushalt. Bis das Projekt einmal in Angriff genommen werden kann, will das Amt die Straße im Rahmen der Möglichkeiten verkehrssicher erhalten. Einen konkreten Zeitplan für eine grundhafte Sanierung könne man derzeit nicht nennen.

Schließlich bewegt die Bergheimer auch die Frage nach einer Grüngutmulde. Gerade bei großen Grundstücken reiche das Volumen der braunen Biotonne oft nicht aus, berichtet Hölzle. Der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) lehnt jedoch eine solche Lösung grundsätzlich ab. „Eine Kontrolle der Befüllung ist nicht möglich, eine sortenreine Erfassung des Grünguts kann so nicht gewährleistet werden. Das Risiko von Fehlbefüllungen ist schlichtweg zu hoch“, erklärt der Betrieb. Stattdessen verweist der AWS auf die bestehenden Möglichkeiten: Bioabfälle können über die Braune Tonne entsorgt oder kostenfrei bei den Wertstoff- und Servicepunkten am Holzweg, Unteren Talweg, in der Johannes-Haag-Straße sowie an der Deponie Augsburg-Nord angeliefert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die Braune Tonne kostenlos gegen eine größere auszutauschen oder eine zusätzliche Tonne bereitzustellen – maximal bis zum dreifachen Volumen der Grauen Tonne.

Es gibt Probleme mit der Buslinie 38

Dass die Buslinie 38 häufig Verspätung hat und dann auch noch die Fahrgäste der Straßenbahn stehen lässt, ärgert viele Bergheimer, sagt Verena Hölze. Die Stadtbuslinie 38 sorge seit Jahren für besondere Herausforderungen, sagt swa-Sprecher Jürgen Fergg. Grund seien der enge Linienweg durch Inningen und Bergheim, neu ausgewiesene Tempo-30-Zonen sowie Hindernisse wie parkende Autos oder Mülltonnen. Diese Faktoren verzögerten die Fahrten und erschwerten dem Personal eine pünktliche Bedienung der Haltestellen.

„Bislang wurde die Linie von einem ortsnahen Unternehmen im Auftrag der swa betrieben. Dort fehlen jedoch inzwischen langjährige Fahrer mit genauer Ortskenntnis, sodass nicht mehr alle Fahrten abgedeckt werden können. Um Ausfälle zu vermeiden, mussten die swa selbst einspringen und kurzfristig eigenes Personal einsetzen“, so Fergg. Für diese Fahrer sei der Linienweg neu, was ebenfalls zu Verzögerungen führen konnte.

Ab März 2026 übernehme ein neuer Dienstleister die Linie. Dann solle ausreichend Personal vorhanden sein, um die Verbindung zuverlässig zu bedienen. „Unabhängig davon sehen die swa Handlungsbedarf: Nur mit Beschleunigungsmaßnahmen oder einer Anpassung des Linienwegs in Zusammenarbeit mit dem Mobilitäts- und Tiefbauamt lasse sich die zeitliche Enge im Fahrplan entschärfen“, sagt der swa-Sprecher. Zudem werde das Busunternehmen darauf hingewiesen, bei Bedarf auf Fahrgäste wartender Straßenbahnen Rücksicht zu nehmen.