"Im Knast": Hier sehen Sie unsere neue Gefängnis-Doku

In "Im Knast – Hinter den Mauern der JVA Gablingen" bekommen Sie außergewöhnliche Einblicke. Die Video-Serie können Sie vorab auf großer Leinwand sehen.

Meterhohe graue Mauern, Stacheldraht, ein Schild mit der Warnung "Schusswaffengebrauch": Das Gefängnis in Gablingen (Landkreis Augsburg) gilt als modernste Justizvollzugsanstalt Bayerns. Dort sitzen bis zu 609 Männer in Untersuchungs- und Strafhaft. Die JVA gilt als besonders ausbruchsicher. Auch andersherum gilt: Kaum jemand darf hinein.

Unserer Redaktion ist es gelungen, exklusive Einblicke in den Alltag des Gefängnisses zu bekommen. Für unsere neue Videoserie haben die Redakteure Manuel Andre und Axel Hechelmann mit Menschen gesprochen, die in Gablingen arbeiten oder dort ihre Haft absaßen. Sie wollten wissen: Wie sieht das Leben in Bayerns modernster JVA aus? Und: Gelingt es wirklich, Menschen in Haft zu resozialisieren?

Premiere unserer neuen Gefängnisdoku "Im Knast"

Herausgekommen ist die dreiteilige Serie "Im Knast – Hinter den Mauern der JVA Gablingen"

Ab Freitag, 23. Februar, ist die Serie dann auch im Internet abrufbar.

Ab Freitag, 23. Februar, ist die Serie dann auch im Internet abrufbar.

Bereits fünfte Videoserie der Reihe "Augsburger Allgemeine Original"

