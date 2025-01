Ein neues Dachskinder-Angebot an Samstagen für pflegebedürftige Kinder

Angela Jerabeck, die Vorsitzende des Dachskinder-Vereins, will nicht länger warten. Oder vielmehr will sie Eltern von schwerstmehrfachbehinderten Kindern nicht mehr länger warten lassen. Deswegen hat sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden ein Angebot geschaffen, das bereits am Samstag, 15. Februar, starten wird: eine Betreuung für Kinder und Jugendliche mit Pflegegrad. Angeboten wird das Programm einmal im Monat am Samstag, von 9 bis 17 Uhr, in den barrierefreien Aufenthaltsräumen des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) in der Raiffeisenstraße in Meitingen. Dort werden sechs Betreuungsplätze angeboten. Vier Mitarbeitende kümmern sich dort um Kinder und Jugendliche mit Pflegegrad. Das Angebot richtet sich an Eltern und Kinder in den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen an der Donau und Donau-Ries.

