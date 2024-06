Gegen Ladendieb lag bereits Haftbefehl vor

Es lagen bereits Haftbefehle gegen einen Ladendieb vor, der in der Augsburger Innenstadt unterwegs war. Als er geschnappt wurde, beleidigte er die Polizisten.

Als Polizisten am Mittwoch einen Ladendieb in der Bürgermeister-Fischer-Straße in Augsburg stellten, wurde klar: Der 29-Jährige ist kein Unbekannter. Nach ihm wurde bereits gefahndet.

Laut Polizeibericht hatte ein Mitarbeiter eines Supermarktes am Mittwochabend gegen 20 Uhr beobachtet, wie der 29-Jährige verschiedene Nahrungsmittel im Wert eines zweistelligen Betrages einsteckte und dann den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter rief die Polizei. Die Beamten stellte schließlich bei der Aufnahme des Ladendiebstahls fest, dass wegen zweier vorliegender Haftbefehle bereits nach dem Mann gefahndet wurde.

Der 29-Jährige wurde festgenommen. Auf den Weg in den Polizeiarrest beleidigte er die Polizeibeamten. (AZ)