Polizei bringt aggressive Ladendiebin ins Krankenhaus

Eine 27-jährige Frau wurde am Donnerstag erwischt, als sie Lebensmittel aus einem Supermarkt bei der Jakobskirche stehlen wollte. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie von einer Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie sie Waren im Wert von wenigen Euro aus dem Regal nahm und anschließend den Supermarkt verließ, ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiterin stoppte die 27-Jährige und verständigte die Polizei. Als diese eintraf, verhielt sich die 27-Jährige äußerst aggressiv und leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten. Zudem beleidigte sie die Polizeistreife. Verletzt wurde dabei niemand. Da sich die Frau offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachte die Streife die 27-Jährige in ein entsprechendes Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls, Beleidigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (gau)

