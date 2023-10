Innenstadt

vor 17 Min.

Unbekannter bricht in Heilig-Kreuz-Kirche ein

In die katholische Heilig-Kreuz-Kirche wurde am Mittwoch eingebrochen.

Von Katharina Indrich

In die katholische Kirche in der Heilig-Kreuz-Straße ist am Mittwoch eingebrochen worden. Gestohlen wurde jedoch nichts.

In die katholische Heilig-Kreuz-Kirche ist ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 18 eingebrochen. Der Täter öffnete laut Polizeibericht weitere Türen in der Kirche gewaltsam. Gestohlen wurde jedoch nichts. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-2110 mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen. (gau)

