Zwei Frauen und ein Jugendlicher bei Diebestour erwischt

Ihr Trick, Lebensmittel unbemerkt an der Kasse vorbeizumogeln, ist aufgeflogen: Am Samstag hatten zwei 37 und 45 Jahre alte Frauen zusammen mit einem 14-Jährigen versucht, mehrere Waren in einem Supermarkt in der Prinzstraße zu klauen.

Laut Polizei bezahlten die Tatverdächtigen gegen 11.30 Uhr nur einen Teil der Waren und verließen den Supermarkt, ohne die restlichen Einkäufe im Wagen ebenfalls zu bezahlen. Mitarbeiter bemerkten den Vorfall und verständigten die Polizei. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.