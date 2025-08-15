Größter Eisspeicher der Stadt heizt Büro-Gebäude in Göggingen

Der größte Eisspeicher der Stadt außerhalb von industriellen Anlagen heizt einen Büro-Gebäudekomplex in Göggingen

Unter der Dachmarke „Augsburg Offices“ entsteht mit den LOFTS an der Bergiusstraße / Pilsener Straße in Göggingen ein modernes Gebäude-Ensemble, welches im Sinne des New-Work-Gedankens flexibel genutzt werden soll. Optisch macht das dreiteilige Gewerbe-Ensemble mit seiner modernen Architektur und den begrünten Atrien und Dachterrassen auf sich aufmerksam. Das bedeutendste Novum allerdings betrifft die inneren Werte. Zumindest aus technischer Sicht, denn die Steuerung der Wohlfühltemperatur im Gebäude setzt auf eine innovative Lösung: Unter der Tiefgarage verbirgt sich ein Sole-Eis-Speicher, der sowohl für die Wärmeregulierung im Winter als auch für die Kälteregulierung im Sommer sorgen soll. Die dafür eingesetzten beiden großen Wassertranks haben ein Volumen von 600 Kubikmetern – umgerechnet rund 6.000 gefüllten Badewannen.

Bei dem Projekt handelt es sich um ein Superlativ

Umgesetzt wird diese visionäre Variante der Wärme- und Kälte-Steuerung durch die Stadtwerke Augsburg im Auftrag der Brixx Projektentwicklung GmbH, die auch für den Bau des Bürokomplexes verantwortlich zeichnet. „Diese Technik ist nicht neu, aber bisher selten in Gebäuden dieser Größe umgesetzt“, sagt SWA-Projektleiter Karl-Heinz Viets. Er ist Abteilungsleiter Vertrieb Technik und Energielösungen bei den Stadtwerken. Tatsächlich handelt es sich bei dem Projekt um einen Superlativ: Es handelt sich um den ersten Eisspeicher dieser Größe in der Region außerhalb von Industrieanlagen.

Die Technik erlaubt laut den Machern eine nahezu autarke Energieversorgung für das knapp 8.000 Quadratmeter große Grundstück mit seiner Gesamtmietfläche von rund 12.000 Quadratmetern. „Nahezu“, weil im Fall einer langen und ungewöhnlich kalten Winterperiode ein Spitzenlastkessel mit Biogas die Versorgungssicherheit gewährleisten würde. „Mit der Technik in der Bergiusstraße setzen wir neue Maßstäbe in der klimaschonenden Energieversorgung“, sagt Karl-Heinz Viets von den Stadtwerken Augsburg. Geschont wird in seinen Augen nicht nur die Umwelt, sondern auch die Kassen der Mieter.

Die Technik-Idee erinnert an einen sehr, sehr großen Kühlschrank.

Herzstück der Anlage aus Wartungssicht ist der Heizraum, wo sich die Gebäudeleittechnik befindet. „Per Touchscreen lassen sich alle Aggregatzustände überwachen und regeln“, erklärt Alexander Diehl, Geschäftsführer bei der Brixx Projektentwicklung GmbH. Der Eisspeicher würde nach dem gleichen Prinzip funktionieren wie ein Kühlschrank, sagt er. „Hinten bläst warme Luft raus, damit heizen wir das Gebäude im Winter“, erklärt Diehl. „Im Kühlschrank – also im Speicher – erzeugen wir Eis und drehen im Sommer das Betriebssystem quasi um – indem wir Eis rausnehmen und die Kälte hinauspusten“. SWA-Projektleiter Karl-Heinz Viets schwärmt vom Wirkungsgrad: „Allein der Wechsel des Aggregatzustands hat umgerechnet so viel Energie wie wenn man auf 80 Grad erhitzen würde.“ Ebenfalls im Heizraum sind drei Pufferspeicher zu sehen: Einer für die Wärmespeicherung, einer für die Kälte und einer für die Betonkernaktivierung.

Durch die spiralförmigen Leitungen in den beiden Wassertanks fließt ein Wasser-Glycol-Gemisch. Dieses ist im Heizfall im Winter kälter als das Wasser im Becken. Im Sommer ist es umgekehrt. Im Winter entziehen vier Wärmepumpen dem Wasser in den unterirdischen Becken Energie, um die Gebäude zu heizen, wobei das Wasser entlang der Leitungen gefriert. Über Betonkernaktivierung, also Leitungen im Boden und in der Decke der Gebäude gelangt die Wärme in die Räume. So sorgt der Sole-Eis-Speicher zu jeder Jahreszeit für ein angenehmes „Arbeitsklima“.

Karl-Heinz Viets (SWA) und Alexander Diehl (Brixx Projektentwicklung) zeigen die per Touchscreen bedienbare Gebäudeleittechnik. Foto: Michael Eichhammer

Apropos Arbeit: Das Konzept hinten den Lofts beschreibt Alexander Diehl als „ein Gebäude, das möglichst viele Nutzungsmöglichkeiten erlaubt“. Der ersten von drei Bauabschnitten ist bereits fertig. 70 Prozent der Mieter sind schon eingezogen. Darunter Dienstleister, Ärzte, IT-Unternehmen, Banken und Versicherungen. Im Erdgeschoss befindet sich eine Versammlungsstätte, im Obergeschoss eine Indoor-Golfanlage. Ende dieses Jahres soll der zweite Bauabschnitt fertiggestellt sein. Im Herbst 2026 soll das New-Work-Ensemble mit dem dritten Bauabschnitt komplettiert werden.

Schon jetzt ist der Eisspeicher im Einsatz. Die PV-Anlage folgt mit dem zweiten Bauabschnitt. Sie erzeugt in Zukunft nicht nur den Strom, der die Wärmepumpen antreibt, sondern speist auch die Ladestationen für eAutos.

„Wir sind stolz auf dieses Zukunftsprojekt“, sagt Karl-Heinz Viets von den Stadtwerken. „Es gehört ein gewisser Mut dazu, das so zu bauen“, gibt er zu, doch würde die Umsetzung durch die Zusammenarbeit mit den Bauherren gut funktionieren. Der Gesamtinvest in die Gebäudetechnik liegt bei zwei Millionen Euro, doch Viets versichert: Im Vergleich zur Fernwärme würden sich die Kosten auf 15 bis 20 Jahre amortisieren – und das auch noch CO2-neutral.