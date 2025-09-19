Icon Menü
Instagram-Umfrage der Augsburger Allgemeinen: Was wollt ihr sehen?

Umfrage

Eure Meinung zählt – gestaltet unseren Instagram-Kanal mit!

Was macht den Instagram-Kanal der Augsburger Allgemeinen wirklich interessant? Wir finden: Das entscheidet ihr! Deshalb möchten wir eure Meinung wissen.
Von Cornelia Böhm
    Auf dem Bildschirm eines Smartphones sieht man das Logo der App Instagram.
    Foto: Fabian Sommer, dpa

    Ob exklusive Einblicke, regionale News, Blaulicht oder einfach gute Unterhaltung – wir möchten wissen, was ihr euch wünscht. Unser Instagram-Kanal soll genau die Inhalte liefern, die euch wirklich interessieren.

    Deshalb fragen wir: Welche Formate liebt ihr? Was fehlt euch? Was darf gerne öfter kommen? Jetzt mitmachen: Die Umfrage dauert nur zwei Minuten – aber eure Rückmeldungen helfen uns enorm weiter. Hier geht’s zur Umfrage.

    Danke, dass ihr Teil der Community seid!

