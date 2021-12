Interview

06:00 Uhr

Handelsexperte: "Bleib mit deinem Auto zu Hause ist die falsche Botschaft"

Plus Warum sind in der Augsburger Innenstadt zu wenige Kunden? Andreas Gärtner vom Einzelhandelsverband, kritisiert die Verkehrspolitik und sagt, was die Händler tun müssen.

Von Michael Hörmann

Der Augsburger Innenstadt fehlen die Kunden. Herr Gärtner, wie bewerten Sie als Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands die Entwicklung?



Andreas Gärtner: Die Entwicklung der Besucherzahlen sehen wir mit zunehmender Sorge, da Frequenz und Umsatz im Handel zumeist in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Im vergangenen Jahr konnten die meisten Unternehmen die Einschränkungen aus der Substanz und durch die Wirtschaftshilfen einigermaßen kompensieren. Nachdem jedoch 2021 sowohl bis zum Frühsommer als auch jetzt im Weihnachtsgeschäft von Einschränkungen geprägt war und zudem auch in den Sommermonaten die Frequenzen hinter den Zahlen von 2019 zurückblieben, sehen sich viele Handelsbetriebe in der Innenstadt in einer existenzbedrohenden Situation.

