Pfarrer Weidner: „Oberhauser fühlen sich im Stadtrat nicht vertreten“

Die katholische Kirche St. Joseph liegt ebenso am Friedensplatz wie St. Johannes, wo die Stadt den Süchtigentreff einrichten möchte. Wie denkt Ihre Gemeinde darüber, Herr Pfarrer?

PFARRER BERND WEIDNER: Die Meinungen der Menschen gehen auseinander. Je näher sie an St. Johannes wohnen, desto kritischer sind sie. Die Sorge um ihre Kinder und um die Sicherheit verstehe ich gut. Aber es gibt auch jene, die sagen, den Suchtkranken muss geholfen werden. Es herrscht also Spannung, die aber nicht aggressiv ist. Bei allem steht bei uns immer noch das Evangelium dahinter, also Armen, Bedürftigen und Kranken zu helfen.

