In Göggingen wird die Italienische Nacht gefeiert

Am 11. und 12. Juli verwandelt sich der Gögginger Park wieder in eine mediterrane Piazza: Die Unternehmergemeinschaft „Wir in Göggingen e. V.“ lädt zur Italienischen Nacht ein – einem Fest, das inzwischen weit über Göggingen hinaus bekannt ist. Viele Besucherinnen und Besucher werden erwartet, wenn sich unter alten Bäumen Urlaubsstimmung ausbreitet.

Der Startschuss fällt am Freitagabend mit einer Auftaktveranstaltung. Am Samstag folgt dann das große Fest für die ganze Familie. Bereits ab 15 Uhr wartet ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken und Spielstationen auf die kleinen Gäste. Ab 17 Uhr sorgen Livemusik und Tanz für ausgelassene Stimmung im Park. Die Bühne steht traditionell im Zentrum des Geschehens, das sich bis in die späten Abendstunden hineinzieht.

Dieter Kleber, erster Vorsitzender der Unternehmergemeinschaft, bringt die Idee auf den Punkt: „Es ist wie ein kleines Stück Italien mitten in Augsburg. Mit mediterranen Klängen und kulinarischen Genüssen wie Pizza, Pasta, Gelato, italienischen Weinen, Spritz und Bier möchten wir allen Gästen das Gefühl geben, im Urlaub zu sein.“

Ehrenamtliches Engagement zeichnet die Veranstaltung aus

Neben der entspannten Atmosphäre ist es vor allem das große ehrenamtliche Engagement, das die Veranstaltung auszeichnet. Viele Jugendliche aus Göggingen helfen mit, bauen auf, betreuen Stationen oder unterstützen die Organisation. „Ohne diesen Einsatz wäre ein Fest dieser Größe nicht möglich“, so Kleber.

Auch wenn ein kurzer Schauer nicht ausgeschlossen ist – das Fest findet unter freiem Himmel statt. Der Park bietet mit seinen alten Bäumen nicht nur Schatten, sondern auch Schutz. Die Veranstalter setzen auf die gute Laune der Gäste und die Gemeinschaft, die in Göggingen großgeschrieben wird.

Für alle, die es besonders gemütlich mögen, gibt es die Möglichkeit, Tische zu reservieren. Für 20 Euro pro Tisch sind Sitzplätze unter Bäumen oder mit Schirm erhältlich – allerdings ist die Zahl begrenzt. Wer teilnehmen möchte, sollte sich frühzeitig melden. Ein weiteres Highlight ist die Tombola mit attraktiven Preisen. Hauptgewinn ist eine Fahrt zum Bayerischen Landtag nach München. Der Erlös kommt der Jugendarbeit in Göggingen zugute – ein weiterer Beitrag zum Zusammenhalt im Stadtteil.