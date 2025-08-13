„Jeder ist schön, mit allen Falten und Dellen“: Augsburgerin zeigt sich in besonderem Kalender

Der tägliche Anblick der Fotos in den sozialen Medien war es, der Brigitte Maugg zum Model machte. Tausende Bilder von Frauen, rank und schlank. „Alle die gleichen Wimpern, Haare, Brüste - makellos“, sagt sie. „Da habe ich einfach nicht reingepasst und mich nicht gesehen.“ Nach zwei Schwangerschaften hatte sich ihr Körper verändert. Die Augsburgerin trägt Kleidergröße 38, manchmal auch 40. Eine ganz normale Frau und Mutter, mit Rundungen und Cellulite. All das will sie nicht verstecken.
Augsburg
