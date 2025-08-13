Icon Menü
„Jeder ist schön, mit allen Falten und Dellen“: Augsburgerin zeigt sich im Kurvig-Kalender

Augsburg

„Jeder ist schön, mit allen Falten und Dellen“: Augsburgerin zeigt sich in besonderem Kalender

Die zweifache Mutter Brigitte Maugg steht zu ihrem nicht perfekten Körper. Um normale Frauen sichtbarer zu machen, stand sie vor der Kamera. Denn sie sieht einen negativen Trend.
Von Katharina Indrich
    Die zweifache Mutter Brigitte Maugg ist im Kurvig-Kalender für 2026 zu sehen. Damit will sie ein Zeichen setzen, dass jeder Mensch schön ist. Gern lässt sie sich deshalb in Szene setzen. Wie hier von einer befreundeten Fotografin.
    Die zweifache Mutter Brigitte Maugg ist im Kurvig-Kalender für 2026 zu sehen. Damit will sie ein Zeichen setzen, dass jeder Mensch schön ist. Gern lässt sie sich deshalb in Szene setzen. Wie hier von einer befreundeten Fotografin. Foto: Xenia Kunz

    Der tägliche Anblick der Fotos in den sozialen Medien war es, der Brigitte Maugg zum Model machte. Tausende Bilder von Frauen, rank und schlank. „Alle die gleichen Wimpern, Haare, Brüste - makellos“, sagt sie. „Da habe ich einfach nicht reingepasst und mich nicht gesehen.“ Nach zwei Schwangerschaften hatte sich ihr Körper verändert. Die Augsburgerin trägt Kleidergröße 38, manchmal auch 40. Eine ganz normale Frau und Mutter, mit Rundungen und Cellulite. All das will sie nicht verstecken.

